Novoli: un falò gigante per festeggiare Sant'Antonio Abate

La festa, alla quale lo scorso anno hanno partecipato circa 200 mila persone, esercita sui partecipanti una grande emozione per la sua originale spettacolarità, ma è molto cara anche ai pellegrini per il suo antico e profondo significato religioso, che affonda le sue radici nella ritualità contadina e che continua ad essere tramandata di generazione in generazione. Il grande falò viene costruito utilizzando i tralci potati dalle viti, raccolte in fascine e trasportate in paese nell’area prescelta (quest’anno è un terreno sopraelevato sito in piazza Tito Schipa). Le fascine vengono accatastate accuratamente per oltre un mese fino a formare una struttura conica tanto compatta da poter resistere alle intemperie invernali. La sera di mercoledì 16 gennaio, vigilia della festa, dopo la Benedizione degli animali, in programma alle 15.30, si svolge la solenne processione con la statua del Santo: alle 20.30 la Focara in onore di Sant’Antonio Abate viene solennemente accesa, in un tripudio di fuoco, per manifestare al Patrono tutta la devozione dei cittadini novolesi.



Una volta acceso il fuoco, la festa entra nel vivo, con concerti, attrazioni, bancarelle ed esposizioni di prodotti enogastronomici del territorio. Le strade del centro storico sono decorate da grandi luminarie colorate e sono in programma, per giovedì 17 spettacoli pirotecnici, laboratori didattici nel Parco del Negramaro, concorsi di cucina, mostre, installazioni. Venerdì 18 sono in calendario il lancio di palloni aerostatici e un concerto bandistico.



Tutte le informazioni sono online sul sito: www.focara. it