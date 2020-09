Novara: “Cavalli e non solo”, grande festa a quattro zampe

L’appuntamento per domenica 27 settembre: dopo il lungo periodo privo di grandi eventi a causa della pandemia da Covid-19, lo S porting Club Monterosa Novara riapre finalmente i cancelli per la sesta edizione di “Cavalli e non solo”, il più grande raduno di animali domestici d’Italia, con un occhio di riguardo ai bambini, alle famiglie e al sociale. Ci sono grandi eventi equestri, giochi per tutti, dimostrazioni, spazi per la dog agility e la pet therapy. Tutto sempre nel pieno rispetto del distanziamento sociale e delle normative anti Covid-19.

Ospite d’onore e madrina della VI edizione è Gessica Notaro, vittima nel 2017 di una grave aggressione da parte dell’ex fidanzato, che durante il lockdown è tornata in sella e oggi è un’amazzone di Salto Ostacoli.

La giornata, come di consueto, ha il suo centro nella parte sportiva, dedicata all’equitazione, con il Concorso di Completo e gli appuntamenti con alcune importanti competizioni: Trofeo Corriere di Novara; Trofeo Guidolin; Trofeo Generale Delio Costanzo; Trofeo Cc. Picchio.

La kermesse, oltre all’equitazione, propone numerose attività per tutta la famiglia, con esibizioni di Dog agility, a cura di Area 51 di Silvia Guccione; spazi riservati alla pet therapy, educazione cinofila e mobility dog, a cura di 6 Serie di Impronte A.S.D. Centro Cinofilo. C’è inoltre un’area riservata all’educazione di base dei cani, Obedience e Rallyobedience, Disk Dog, Ricerca ludico sportiva, Ricerca olfattiva. Non manca neppure una sezione riservata alla ginnastica, con presentazione K9 Balance Safe & Sound, per mantenere in buona salute fisica e mentale i nostri amici a quattro zampe, a cura di Zelda’s Dream di Laura Chiesa

Anche questa edizione 2020 propone l’esposizione Cinofila Europea (cani con e senza pedigree) a cura della I.C.B.D. Club Italiano Cani di Razza Delegazione Nord Italia.

I bambini sono naturalmente ospiti d’onore, con tante attività riservate a loro, anche insieme ai loro amici a quattro zampe, a cura di ASD GO GO DOG di Silvia Rossi. I piccoli sono chiamati anche a comporre la giuria che sancisce l’elezione di “Model Pet”, presentato da Davide Cavalieri (direttore dell’emittente radiofonica Radio Bau & Co. - gruppo Mediaset), coadiuvato da Patrizia Barsotti, Direttore Comunicazione dello Sporting Club Monterosa Novara.

Il palco, protagonista delle tante attività presentate durante la giornata, ospita anche l’esibizione musicale a cura dell’istituto C. Bellini di Novara.

Come per tutti gli importanti appuntamenti dello Sporting Club Monterosa Novara, anche questa edizione di Cavalli e…non solo punta l’attenzione sugli aspetti sociali: unire sport e solidarietà. Il ricavato delle offerte della giornata sarà destinato al progetto “borsa della spesa” dedicato alle famiglie novaresi in difficoltà.

Per informazioni, sito Internet https://sportingclubmonterosa.it.