Nel weekend le sagre di fine estate in tutta Italia

SAGRA DEI CROTTI, Chiavenna (Sondrio) – Due fine settimana consecutivi, il 7-8 settembre e poi il successivo (14-15 settembre) per scoprire storia e sapori della Valchiavenna in una sagra che da oltre mezzo secolo guida alla scoperta dei tipici crotti, le grotte create dalla caduta dei massi (in qualche caso “aiutate” dalla mano dell’uomo), che offrono un ambiente simile a quello di una cantina naturale con temperatura costante tutto l’anno, perfette per conservare alcuni pregiati prodotti tipici della valle. In occasione di questa bella sagra i crotti si trasformano in luoghi ritrovo, in cui si può anche mangiare insieme: l’iniziativa “Andem à cròt”, ossia “andiamo per crotti”, è infatti un percorso eno-gastronomico che celebra la voglia di incontrarsi in questi luoghi speciali, per assaggiare cibo genuino e qualche buon bicchiere di vino. Tra le delizie da non perdere ci sono la brisaola della Valchiavenna, gli squisiti gnocchetti di Chiavenna, carne e verdure alla pioda, i biscottini di Prosto e la deliziosa torta fioretto. Si possono scegliere diversi percorsi a piedi, in bicicletta op in e-bike lungo i quali ammirare alcuni crotti privati e degustare le specialità del territorio. Prenotazione obbligatoria, solo online e fino ad esaurimento posti. Informazioni: Consorzio Turistico Valchiavenna www.valchiavenna.com, www.sagradeicrotti.it.