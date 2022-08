Muro Lucano: tre giorni di festa con Borgo Invita

La settima edizione dell’evento organizzato dall’Associazione Muro Invita, si tiene il

nell’incantevole(PZ). La suggestione di questo Borgo è anche nella sua storia: si tratta infatti del primo nucleo abitativo della città e che ha dato i natali a San Gerardo Maiella, co-patrono della Basilicata e prottetore delle mamme gestanti dei bambini.Nel corso delle tre serate tanto spazio per i prodotti tipici della tradizione lucana: dallo strascinato mollicato con i peperoni cruschi ad un vero e proprio cult, il provolone impiccato con tartufo. Prodotti che sono vere e proprie eccellenze del territorio, come la Birra Morena, brand della famiglia Tarricone che riscuote sempre più successo oltreconfine visti i prestigiosi riconoscimenti ottenuti in ambito europeo e mondiale. Le affascinati casette del Borgo Pianello ospiteranno tanti artigiani, compresi ovviamente quelli del food, in particolare esperti caseari e di salumi. Il percorso si snoderà lungo i vicoli ricchi di fascino del Borgo Pianello, dove ci sarà tanto spazio anche per la musica. Nel corso delle tre serate infatti, si esibiranno diversi artisti tra cui Kenzo Rock, Angela Loiodice Trio e la spettacolare Banda Jazz, un gruppo di 10 inesauribili musicisti accompagnati da un trampoliere che diverte grandi e piccini.C’è anche la possibilità di partecipare a visite guidate ai luoghi di San Gerardo Maiella, prenotabili direttamente dal sito. Le guide accompagneranno i visitatori presso la casa natia del Santo, la Cattedrale e gli Ipogei, la Bottega Pannuto e il Battistero. Vi sarà inoltre la possibilità di incamminarsi lungo il Sentiero dei Mulini, uno straordinario teatro naturale ai piedi del secolare Ponte del Pianello, uno dei primi ponti ad arco parabolico realizzati in Italia.In tema di collaborazioni, da segnalare l’iniziativa benefica con AIRC, Associazione Italiana ricerca contro il Cancro. L’associazione Muro Invita allestirà una postazione con Polaroid per dare la possibilità ai visitatori di portare a casa una foto ricordo dell’evento con un contributo minimo di due euro. Sottratti i costi di stampa, il ricavato verrà interamente devoluto per la ricerca.Per maggiori informazioni: www.muroinvita.it