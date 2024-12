Montegrotto: alla piscina Y-40 si risvegliano le Sirene

“Per quest’anno, abbiamo pensato di fare un regalo a tutti i turisti e visitatori che si recano alle Terme Euganee durante le feste, facendo provare loro l’atmosfera inedita di un Natale subacqueo. Le sirene, i subacquei e gli apneisti renderanno ancor più magiche le nostre prodigiose acque termali con coreografie in musica, tante bolle e un’ambientazione tipica del Natale”, dichiara Emanuele Boaretto, ideatore e progettista di Y-40 The Deep Joy. L’appuntamento è alle ore 17.30, per uno show sott’acqua che lascia a bocca aperta. Si può assistere sia “all’asciutto”, dalle finestre e dal tunnel subacqueo alla profondità di 5 metri, che immersi in acqua, nel caso di apneisti e subacquei brevettati o anche alla prima esperienza.