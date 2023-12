Milano: Speciale Sant'Ambrogio al Museo della Scienza

Il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano propone in occasione del Ponte dell’Immacolata quattro giornate speciali dedicate al volo , da giovedì 7 a domenica 10 dicembre, con attività speciali per celebrare i 120 anni dal primo volo dei fratelli Wright. Nel lungo weekend di Sant’Ambrogio si gioca con l’ aerodinamica, si può simulare una galleria del vento, ripercorrere la storia dell’aviazione e mettersi alla prova tra disegni, affreschi, ingranaggi e macchine, a partire dal sogno di volare di L eonardo da Vinci.

Tante attività per adulti e piccini in programma nel ponte dell'Immacolata

La nuova Virtual Zone e i laboratori interattivi propongono tante attività pensate per le diverse fasce di età. I più piccoli hanno a disposizione alcune attività pensate per loro, tra cui il laboratorio di Bolle di Sapone, Matematica e Leonardo, e la Tinkering Zone. I visitatori possono inoltre provare la nuova installazione artistica interattiva Kaleidoscope di Karina Smigla-Bobinski: attraverso i colori siamo tutti invitati a riflettere sui concetti di reale e virtuale; l’installazione digitale interattiva “The Wall of Sound” del collettivo panGenerator, esplora nuovi mezzi di espressione creativa e di interazione con il pubblico.

Sono anche in programma le visite guidate gratuite alla sezione Trasporti Aeronavali e alle Gallerie Leonardo per bambini e adulti. Tutte le attività dei laboratori, le mostre temporanee e le esposizioni permanenti sono incluse nel biglietto d’ingresso al Museo, ma devono essere prenotate. Tra queste segnaliamo:

Per i più grandi (dai 16 anni): VIRTUAL ZONE - The Wright Experience- In occasione del 120° anniversario del primo volo dei fratelli Wright a Kitty Hawk in Carolina del Nord avvenuto il 17 dicembre 1903, riviviamo lo storico momento in cui il primo mezzo motorizzato più pesante dell'aria eseguì un volo controllato, staccandosi da terra alle 10.35 del mattino di una giornata ventosa. Come loro, scaldiamo il motore e prendiamo posto in posizione prona sul nostro mezzo, accelerando al massimo fino a staccarci da terra ed entrare nella Storia. Da giovedì 7 a domenica 10 dicembre | ore 11, 16 e 17. Durata 60 minuti – max 3 partecipanti.

Escape Game M4RT3! Challenge – Creiamo la nostra squadra e mettiamoci alla prova con l’escape game online M4RT3!, realizzata dal Museo in collaborazione con INAF-Osservatorio Astronomico di Brera. Tra documenti di archivio e misteriosi luoghi virtuali, scopriamo i segreti di Marte aiutando Margherita Hacker a risolvere 10 enigmi. Giovedì 7 e venerdì 8 dicembre | ore 10, 14 e 16.30. Durata 90 minuti – max 3 squadre di 4 persone.

I.LAB MATEMATICA - Matematica in volo (dai 10 anni) - In che modo la matematica può aiutare a volare? A partire dalla simulazione di una galleria del vento, esploriamo le forme più adatte a muoversi in aria. Da venerdì 8 a domenica 10 dicembre | ore 10, 11.30, 14, 15.30 e 17. Durata 60 minuti.

I.LAB LEONARDO - Macchine di Leonardo – dai 9 anni - Usiamo i grandi modelli delle macchine per il volo e da cantiere. Proviamo a capirne il funzionamento, smontiamo e combiniamo ingranaggi per creare nuovi meccanismi. Da giovedì 7 a domenica 10 dicembre | ore 10, 14 e 17. Durata 60 minuti.

Disegnare la natura – dagli 8 anni - Come si studiava la botanica nel Rinascimento? Conosciamo gli schizzi di Leonardo, abile fusione di studi artistici e indagini scientifiche, e proviamo a investigare la natura come lui.Da giovedì 7 a domenica 10 dicembre | ore 11.30. Durata 60 minuti

Facciamo affreschi – dagli 8 anni - Usiamo malta e cazzuola, colori e pennelli per realizzare un affresco. Seguiamo tutte le fasi messe a punto dagli artisti del Rinascimento per comprendere com'era organizzato il lavoro ai tempi di Leonardo. Da giovedì 7 a domenica 10 dicembre | ore 15.30. Durata 60 minuti.

TINKERING ZONE - Tubi del vento – dagli 8 anni - Giochiamo con l’aria e il vento dentro un tubo. Proviamo a far volare oggetti di materiali e forme diverse, costruiamo cose da far volteggiare, turbinare e stare su per esplorare l’aerodinamica e le sue regole. Da giovedì 7 a domenica 10 dicembre | ore 10, 11.30, 14, 15.30 e 17. Durata 60 min.

Per i più piccini: AREA DEI PICCOLI - Stop motion scintillante – dai 3 ai 6 anni - Creiamo insieme un’animazione digitale, con scovolini, palline e tanti materiali scintillanti per creare un simpatico personaggio a cui daremo vita grazie alla tecnica dello stop Motion. Giovedì 7 e venerdì 8 dicembre | ore 10 e 14. Durata 60 minuti.

I colori della luce – dai 3 ai 6 anni – Si gioca con ombre, specchi e luci colorate, in un’avventura tra i fenomeni della luce, alla scoperta di come vediamo al buio, come si riflette la nostra immagine e come si forma un arcobaleno. Giovedì 7 e venerdì 8 dicembre | ore 11.30 e 17. Durata 60 minuti

Matematica in equilibrio – dai 3 ai 6 anni – Giochi matematici tra cubi, coni e cilindri, per imparare a riconoscere le forme e a tenerle in equilibrio creando coloratissime costruzioni. Giovedì 7 e venerdì 8 dicembre | ore 15.30. Durata 60 minuti.

I.LAB BOLLE DI SAPONE - I segreti delle bolle di sapone – dai 3 anni – Un vero viaggio nel mondo magico di acqua e sapone: si creano bolle di diverse dimensioni, si entra in una bolla e si gioca con la schiuma. Sabato 9 e domenica 10 | ore 10, 11.30, 14, 15.30 e 17. Durata 60 minuti

L’elenco completo delle attività, alcune delle quali è senza prenotazione, è disponibile online sul sito del museo.

Calendario delle attività: https://www.museoscienza.org/it/offerta/calendario

Prenota e acquista il biglietto: https://museoscienza.vivaticket.com/must/landingmuseo.html