Milano: iniziative di festa al Museo della Scienza e della Tecnologia 

Nell’i.lab Leonardo bambini e adulti possono sperimentare in prima persona attraverso attività guidate il metodo di lavoro del grande genio vinciano, in cui arte e scienza sono intimamente connesse. Ci sono i grandi modelli interattivi delle macchine per il volo e da cantiere, gli strumenti utilizzati per disegnare, scolpire, dipingere e una grande parete per realizzare affreschi, con i quali approfondire vari aspetti del contesto storico e culturale del Rinascimento e il profondo legame con il lavoro di Leonardo.

Nella Tinkering Zone, adulti e bambini a partire da 8 anni possono costruire scatole luminose per raccontare le storie di Natale, fatte di luce e ombre, o costruire percorsi per biglie scoprendo le leggi della gravità, dell’elasticità e della geometria. Nell’i.lab Genetica, adulti e bambini a partire da 8 anni possono osservare da vicino come si sviluppa una piccola pianta ed estrarre materiale genetico dalle cellule. L’i.lab Biotecnologie è invece il luogo in cui si osservano gli organismi viventi e si comprende come usarli per trasformare gli alimenti. Nell’i.lab Alimentazione si scopre, tra l’altro, da che cosa dipende la consistenza del gelato e come usare gli ingredienti della cucina per creare cibi luminosi. Nell’i.lab Energia & Ambiente si impara che l’energia è coinvolta in ogni aspetto della vita quotidiana e si scopre come produrla, utilizzando fonti rinnovabili. Nell’i.lab Area dei Piccoli, i bambini da 3 a 6 anni possono giocare con luci, ombre e musica per costruire tutti insieme una grande scena natalizia, o giocare con la matematica per tenere in equilibrio le forme geometriche. Altre attività interattive sono proposte nell’i.lab Bolle di sapone.

Con il biglietto del Museo si possono visitare anche le Nuove Gallerie Leonardo da Vinci, un percorso immersivo che utilizza molti strumenti di interpretazione (video, multimedia, opere originali e ambientazioni), e la mostra temporanea Fragility and Beauty, per vedere il nostro pianeta con gli occhi dei satelliti e capire quanto questi strumenti possano contribuire a monitorare i cambiamenti e a salvaguardare l’ambiente.

Giovedì 2 e venerdì 3 gennaio inoltre i bambini da 6 a 10 anni possono partecipare ai Campus giornalieri trascorrendo Una giornata al Museo senza i genitori, tra visite animate e attività nei laboratori interattivi.

Il programma dettagliato di tutte le attività del Museo (mostre temporanee, visite guidate, laboratori interattivi) è disponibile all’indirizzo www.museoscienza.org