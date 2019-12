Mercatini di Natale: i più curiosi e originali

Il Natale è ormai alle porte e la caccia all’ultimo dono è in pieno svolgimento. Oltre ai mercatini natalizi tradizionali, ce ne sono alcuni molto particolari per ambientazioni e atmosfere: ne abbiamo scelti sette, davvero speciali, in tutta Italia e con una singola eccezione oltr’alpe, per un’ambientazione davvero speciale.

Merano – Mercatino di Natale del Castello Rametz – Il castello, appena fuori dal centro città, offre un’atmosfera più raccolta e più sofisticata rispetto al tradizionale mercatino altoatesino allestito nelle strade cittadine. Un gruppo di selezionatissimi espositori propone oggetti di artigianato d’arte e prodotti di eccellenza della gastronomia nella suggestiva ambientazione delle sale dell’enoteca, nel Museo della viticoltura e nelle cantine storiche del castello. La visita al mercatino è anche occasione per visitare la mostra di presepi e partecipare a una Food Experience con piatti caldi ed un piatto speciale da diverse parti del mondo, abbinati agli eccellenti vini della tenuta. Fino a lunedì 23 dicembre: orario: dalle ore 11 alle ore 21. Informazioni: www.rametz.com.



Rango - Il mercatino diffuso e con la strega – Non solo casette e bancarelle: il suggestivo villaggio trentino, uno dei “Borghi più belli d’Italia”, si trasforma per intero in presepe e mercatino diffuso, con le antiche case contadine che si aprono ai visitatori e ospitano nei “volt”, le tipiche cantine locali, ma anche nelle antiche stalle, nei portici e nelle soffitte, suggestive proposte di prodotti tipici e meraviglie dell'artigianato locale. Sono oltre 90 i volt aperti per l’occasione, fino al 29 dicembre dalle 9.30 alle 18.30. E nei pressi del borgo c’è anche la strega più grande del mondo, appena entrata nel Guinness dei primati: un grande pupazzo, alto 10,77 metri, tridimensionale, realizzato con un fitto intreccio di canne di bambù e legno, collocato nel vicino paese di Balbido, sulla strada per Rango. Informazioni: www.mercatinidirango.it.



Ebbs – Il mercatino tra i cavalli – Siamo nella regione del Keftsteinerland, in Austria. Questo mercatino offre una delle ambientazioni più curiose e originali che si possano immaginare: si va a caccia di strenne in uno dei maneggi più grandi di Austria, la scuderia Fohlenhof, celebre per i suoi cavalli Haflinger. Ci sono migliaia di piccole luci, bancarelle che pullulano di prelibatezze regionali e manufatti artistici dell’artigianato tirolese, profumo inebriante del tradizionale pan di zenzero, giochi e attività per i bambini, musica dal vivo. Si passeggia nei grandi spazi del maneggio addobbato in versione natalizia, osservando la vita dei cavalli, si assiste dal vivo al lavoro degli artigiani che intagliano il legno, ricamano tessuti, realizzano "live" articoli fatti rigorosamente a mano. Da non perdere, sempre in zona, il mercatino d'Avvento allestito nella imponente fortezza di Kufstein trasformata in scenario magico in occasione del Natale. www.haflinger-tirol.com.



Soprabolzano e Collalbo (Alto Adige) – TreNatale – Il Natale sale a bordo di un delizioso treno storico, con le bancarelle allestite in casette a forma di vagoni, gli stessi su cui salire per spostarsi tra Soprabolzano e Collalbo. Il programma prevede fiaccolate, concerti, intrattenimento per i bambini e presepio vivente, nelle zone adiacenti alle piccole stazioni ferroviarie, raggiungibili con la funivia del Renon in circa 10 minuti da Bolzano. Il Trenatale è aperto nel fine settimana 20 – 22 dicembre e ancora dal 27 al 29 dicembre. Informazioni: www.trenatale.it.

Rapallo – Una casa al mare per Babbo Natale – Lo sanno tutti: Santa Klaus ha il suo quartier generale al Polo Nord. Che accade se, per una volta, vuole trasferirsi al mare? Ecco allora La Casa al mare di Babbo Natale, ospitata presso Villa Devoto, un’antica dimora signorile situata nel cuore di Rapallo, in provincia di Genova. Per il resto gli altri ingredienti ci sono tutti: gli Elfi, per la precisione 65, tuti diversi uno dall'altro, impersonati da graziosi pupazzi alti 120 centimetri di pannolenci e stoffa realizzati artigianalmente, un allestimento artistico, la possibilità di incontrare Babbo Natale e imbucare la letterina. Fino al 6 gennaio, ingresso gratuito. Info: www.natalealmare.it. www.natalealmare.it.



Faenza – Il mercatino che vuole bene agli animali - L’Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA), della città romagnola, allestisce uno speciale Mercatino di Natale con un occhio di attenzione agli amici animali. Oltre ai prodotti per i pet e a oggettistica di seconda mano, secondo l’ottica della sostenibilità, si possono acquistare libri, idee regalo e soprammobili: come vuole una tradizione di vecchia data, in occasione delle Feste ceramisti, scultori e artisti locali donano le loro opere all’associazione, per beneficenza. L’intero ricavato della vendita viene destinato al sostegno dei due canili cittadini gestiti dall’Ente. Il mercatino si tiene fino al 6 gennaio nella nuova sede in piazza XI Febbraio, 4. Informazioni: www.rifugiodelcanefaenza.org/.



Napoli, San Gregorio Armeno – I presepi più pazzi del mondo – Via San Gregorio Armeno è un luogo in cui il Natale non finisce mai. Le decine di botteghe e banchetti affacciati su quella che a buon diritto è considerata la strada dei presepi, offrono statuine ed elementi presepiali durante tutto l’anno, con i maestri artigiani sempre all’opera con argilla e colori per realizzare piccole opere d’arte. La particolarità di questi presepi è che, accanto alla Sacra Famiglia, ai pastori, ai Magi e agli altri tradizionali protagonisti delle scene della Natività, si trovano personaggi moderni e di attualità, come politici, cantanti e calciatori, scelti tra i più popolari (o famigerati) del momento, per una commistione di antico e moderno che ha del surreale.