Marche: a Corinaldo la Festa dei Folli 2019

Corinaldo è uno dei Borghi più belli d’Italia e Bandiera Arancione del Touring Club Italia. Per scoprirlo e viverlo all’insegna del divertimento anche quest’anno viene proposto un ricco programma di proposte culturali, artistiche e di spettacolo: cuore della manifestazione e tema conduttore di questa edizione è la Musica, con concerti rock, pop, street band, artisti di strada, fanfara dei bersaglieri, esibizioni in piazza band emergenti e dj.



Il programma della festa è, ovviamente, pazzesco, a cominciare dalla possibilità di farsi rilasciare il “Passaporto da matto”: tutti potranno farsi certificare il proprio status di persona folle, un vanto per ogni buon cittadino e turista. In occasione della festa il centro storico si anima grazie ai mercatini dell’artigianato locale, agli stand gastronomici, giochi e laboratori per i bambini, tutto come sempre a ingresso libero.



L’evento clou della festa è la Crazy Run, un grande classico di provato successo: una corsa non competitiva all’insegna dei colori e della follia, in cui i corridori percorrono un tracciato di circa 5 chilometri lungo il perimetro delle mura della città, ma ovviamente con una nota folle: la corsa si trasforma in un’esplosione di colori e di pazzia grazie a quintali di polvere di mais colorata (ma niente paura: è atossica e biodegradabile al 100%!) divertentissima da lanciare e soprattutto da beccarsi addosso, coinvolgendo anche chi alla corsa preferisce assistere soltanto.



La festa è pensata per le famiglie, per i bambini e per chi non ha mai smesso di esserlo in cuor suo: è anche l’occasione per conoscere un borgo medievale di grandissima suggestione, dotato di una splendida cinta muraria risalente al XIV secolo, e inserito nel circuito "I borghi più belli d'Italia".



Il programma completo della festa e tutte le informazioni sono contenute nel sito Internet www.festadeifolli.it.