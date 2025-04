MagicLand: al via la nuova stagione del parco divertimenti

Quaranta attrazioni per tutti - MagicLand regala una stagione memorabile, ricca di adrenalina, divertimento, suspense a bordo delle 40 attrazioni del parco, un numero considerevole in grado soddisfare le esigenze di un vasto pubblico. Dall’adrenalina di Wild Rodeo, il giant frisbee unico in Italia, con 40 metri di altezza e un’accelerazione di 75 km/h, al launch coaster Shock, da 0 a 100 km/h in 2 secondi, a Mystika, la torre più alta d’Italia con i suoi 72 metri da cui lasciarsi cadere nel vuoto, fino all’indoor spinning coaster Cagliostro. E ancora Yucatan, uno straordinario splash ride tra rovine Maya e antichi talismani; Old West, l’area a tema western di oltre 5.000 mq; l’area Tonga, uno spazio inesplorato con cascate e zone d’ombra con ben 13 attrazioni dedicate alle famiglie con bambini; sono solo alcune delle incredibili esperienze da vivere per emozioni senza fine.