MagicLand: arrivano gli School Days

Milena Pagani, Responsabile Commerciale e Direttore Tecnico del Tour Operator di MagicLand, nonché ideatrice e responsabile del progetto School Days dichiara: “È importante evidenziare il valore e la visione che stanno alla base di questa iniziativa, pensata per offrire ai giovani un'esperienza educativa unica e di grande impatto. School Days è molto più di una semplice giornata al parco: è un evento formativo che riunisce, per la prima volta in un unico grande incontro, tutte le Forze dell’Ordine, insieme ad Associazioni, enti di rilievo e partner del territorio, con l’obiettivo comune di trasmettere valori fondamentali alle nuove generazioni. In un momento storico in cui tanti ragazzi si trovano disorientati, è fondamentale creare spazi e occasioni in cui possano sentirsi ascoltati, guidati e ispirati. School Days nasce proprio con questo intento: promuovere l’educazione, il rispetto, la sicurezza, la legalità e l’inclusione, attraverso il dialogo diretto con figure autorevoli e attività esperienziali coinvolgenti. L’evento è strutturato per essere non solo informativo, ma anche emozionale e partecipativo, con l’obiettivo di lasciare un segno autentico e duraturo. Ogni aspetto è curato nei minimi dettagli, in linea con gli standard qualitativi di MagicLand, per garantire alle scuole un’opportunità formativa di alto livello. Crediamo fortemente che solo grazie a una rete solida tra Istituzioni, scuola e territorio sia possibile accompagnare i giovani verso una crescita consapevole e responsabile. School Days rappresenta un passo concreto in questa direzione, e continueremo a investire energie e passione per renderlo ogni anno più ricco, utile e significativo”.