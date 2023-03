Magici Intrecci Primaverili al Castello di Strassoldo

Cuore dell'omonimo paesino friulano che fa parte dei Borghi più Belli d'Italia, il maniero e il suo antico borgo faranno da cornice d'eccezione a oltre 100 eccellenti artigiani, vivaisti e piccoli imprenditori agricoli provenienti da tutta l'Italia, le cui postazioni verranno disposte nei saloni dei due piani del palazzo principale del complesso castellano, nel parco, nella pileria del riso, nel brolo e nella cancelleria. Venerdì 31 marzo dalle 14 alle 19; sabato 1 e domenica 2 aprile 2022 (9-19).



Shopping di alta qualità - Selezionati personalmente dalla proprietaria, gli espositori porteranno produzioni rigorosamente fatte a mano, di alta qualità e rispettose dell’ambiente come decori e arredi per la casa e il giardino, abiti sartoriali, gioielli in oro, argento, rame e bronzo impreziositi con pietre preziose e perle, bigiotteria di alta gamma e retrò, cappelli, borse e pochette di ogni forma, lampade, capi lavorati al telaio e tinti con erbe officinali, scarpe da uomo e donna, "scarpets" semplici o arricchite con ricami e cristalli, oggetti in cartapesta, mobili e quadri antichi, oggetti di brocantage, cosmetici naturali, cerchietti, profumi per l'ambiente e la persona, preparati fitoterapici, frutta e verdura biologica essiccata, candele di soia e cera d'api, sculture, creazioni in fildiferro, vimini, carta, vetro, ferro, lana cotta, legno e ceramica.



Vivaisti - L'antico brolo accoglierà vivaisti con piante particolari e rare e un “plant hunter" (letteralmente “cacciatore di piante”), che saranno lieti di dispensare buoni consigli. Gli amanti del verde potranno ammirare i giardini con teneri colori primaverili mentre si risvegliano dal sonno invernale, quando gli alberi saranno tempestati da morbide gemme, le piante da frutto saranno fiorite e i freschi prati lambiti da chiare acque di risorgiva celerano qua e là ellebori, tulipani, muscari, narcisi, giacinti, anemoni e ipheion.



Gastronomia - Non mancheranno delizie anche per il palato, golose cioccolate, torte glassate, creme, biscotti e pasticcini, chutney, primizie dell’orto, preparati a base di peperoncini coltivati in Friuli, marmellate, pane speciale, grappe di fiori ed erbe, miele, prosecco e vini premiati, olio extravergine d’oliva umbro, formaggi della Franciacorta e vero aceto balsamico di Modena. Nei giardini ci saranno due piccoli angoli ristoro.



Energia positiva - Come è nello “spirito di Strassoldo”, i visitatori, gli espositori e gli organizzatori saranno accomunati dalla voglia di dimenticare le tensioni quotidiane e di assorbire l’energia positiva che permeano il luogo e la rassegna. Piacevoli iniziative collaterali arricchiranno le giornate, fra cui la mostra di galline ornamentali curata dall’Associazione Friulana Avicoltor nel Brolo, le visite guidate esterne ai borghi dei castelli e alla chiesetta di S. Maria in Vineis (per chi è munito di biglietto dell'evento, sabato e domenica ore 10-12-15-17), passeggiate naturalistiche "Lungo le rive del Limburino, tra parchi e boschi" guidate da Barbara Strassoldo (venerdì ore 15, sabato e domenica ore 11 e 15, biglietto € 5 da acquistare in cassa), brevi concerti di violino nel parco, brevi corsi e conversazioni di giardinaggio.Nei dintorni - Molte le attrattive interessanti da visitare nei dintorni, come Aquileia, antica colonia romana (14 km) e la fortezza stellata di Palmanova (5 km), entrambe Patrimonio Umanità Unesco, o il Museo della Civiltà Contadina Imperiale di Aiello del Friuli (8 km, per prenotare cell. 338 3534773). Per ulteriori informazioni sulla regione consultare: www.turismofvg.it



Per maggiori informazioni: www.castellodistrassoldo.it