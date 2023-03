Castiglione di Garfagnana, medievale perla della Toscana

Ma le origini di Castiglione, che fa parte dei Borghi più Belli d’Italia, sono addirittura romane. Castrum Leonis sorge nel II secolo a.C. quando i Romani fondarono un campo militare a difesa del territorio appena conquistato ai Liguri Apuani. I primi documenti risalgono al periodo longobardo e si riferiscono alla chiesa di San Pietro consacrata dal Vescovo di Lucca nel 1197.



Pillole di storia - La cerchia di mura e torrioni che ancora oggi compatta il borgo dentro il suo felice isolamento, è quella costruita dai lucchesi nel 1371. Il robusto profilo della cortina muraria si apre al centro sulla “piazzola”, dove la porta del ponte levatoio ha due torrioni che le fanno da guardia. La Rocca di Castiglione è una struttura imponente con tre torrioni, che si apre a una visione mozzafiato sulla valle della Garfagnana. Le mura sono state edificate nel 1371 ma quelle attuali sono frutto di successivo consolidamento e ampliamento. Dopo le vicende Napoleoniche e della Restaurazione, Castiglione fu ceduta agli Estensi per poi essere annesso al Ducato di Modena fin all’Unità d’Italia. Lucca rimane ancora importante per Castiglione che ricorda il suo passato con la festa medievale di agosto, che fa riapparire Dame e Cavalieri per le vie del Borgo. L’evento più suggestivo è la "Processione del Crocione" la sera del Giovedì Santo, con la suggestiva rievocazione della Passione di Cristo.



Le chiese - Si entra nel centro storico di Castiglione della Garfagnana dalla Porta del ponte levatoio, che immette nella piazza del Castello. Qui si trovano il rinascimentale palazzo del Parlamento (1509), sede del Vicario e oggi del Municipio. Sull’attuale via Roma si affacciano i bei palazzi delle famiglie notabili di Castiglione. In evidenza la chiesa di San Michele, consacrata nel 1403, con la sua facciata tardogotica realizzata in pietra grigia, marmo rosso e marmo bianco. L’opera più importante che vi è conservata è la Madonna col Bambino di Giuliano di Simone di Lucca, dipinta nel 1389. Consacrata nel 1197 la chiesa di San Pietro è costruita a ridosso della rocca che la sovrasta e custodisce con l’altare maggiore decorato in legno dorato da Masseo Civitali.



Passeggiate in relax - Castiglione offre ai turisti un’ampia scelta per trascorrere il tempo libero, con una bella passeggiata nel Borgo di Castiglione ammirando la cinta muraria e le sue torri, la Chiesa di San Michele è il suo museo di Arte Sacra che conserva opere importanti della famiglia dei Civitali. La torre dell’orologio ospita generalmente molte mostre di fotografia, pittura e esposizioni di arte moderna. Da Castiglione è possibile raggiungere, località assolutamente suggestive come il Casone di Profecchia e San Pellegrino in Alpe dove è possibile fare qualsiasi tipo di escursione.



