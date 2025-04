Leolandia: per Pasqua uno show magico e la caccia alle uova

La magia di Leolandia continua sul palco, con il debutto della nuova stagione di spettacoli dal vivo, 10 in tutto: la novità più attesa è Il Drago della Sorgente, musical ricco di effetti speciali, numeri di illusionismo e acrobazie, in cui un minaccioso drago addormentato si risveglia in un crescendo di tensione e meraviglia, per poi rivelarsi una creatura pacifica, pronta a sorvegliare e proteggere il regno. Al via anche “La Festa dei Colori”, un vero e proprio inno alla diversità culturale, che accende il Palco dei Pirati con danze e musiche provenienti da ogni angolo del mondo. Si riapre inoltre il sipario su “Esiste Davvero 2, Alla Ricerca di Unicò!”, lo spettacolo premiato come Miglior Attrazione per Famiglie 2024, che riunisce sullo stesso palco tutti i protagonisti del mondo Leolandia in un’esplosione di colori, musica ed energia, capace di coinvolgere i bambini e sorprendere anche gli adulti.