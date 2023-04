Leolandia: grandi divertimenti, non solo per Pasqua

La prima novità è L’Isola Perduta, il musical che vede una giovane ricercatrice alle prese con un totem di luce, in grado di combattere le forze oscure che imprigionano gli animali e la loro vitalità. Questo racconto musicale acrobatico impegna un cast di oltre 30 artisti internazionali che, tra scenografie immersive, raggi laser, effetti speciali e meravigliosi costumi, interpretano gli abitanti dell’isola: i pappagalli colorati, i rettili acrobatici, tutti gli animali della giungla e le creature della notte.



Atmosfere cubane, invece, sono protagoniste del Banchetto dei Pirati, che si vestono a festa per celebrare la conquista di una nuova terra oltreoceano piena di colori, musiche scatenate ed energia.

Confermati anche gli appuntamenti dal vivo con i protagonisti dei cartoni animati preferiti dai bambini, a cominciare da Esiste Davvero!, lo spettacolo unico nel suo genere in Italia, che unisce sullo stesso palco Masha e Orso, Bing e Flop, Ladybug e Chat Noir di Miraculous e i PJ Masks, in compagnia di Leo e Mia. Novità di quest’anno, inoltre, il mini-live show di Bluey, l’amata cucciola di Blue Heeler protagonista di una serie seguitissima in TV e sulle piattaforme online.

David Tommaso, Direttore Marketing & Sales di Leolandia, dichiara: “Grande attenzione quest’anno per gli spettacoli di Leolandia: proponiamo in totale 9 titoli diversi per intercettare i bambini di diverse fasce di età, dai più piccoli, che possono incontrare i loro beniamini dei cartoni animati e scatenarsi nelle baby-dance, ai più grandicelli, adulti compresi, a cui non mancheranno le emozioni per i musical di grande effetto. Sul fronte delle attrazioni, stiamo per inaugurare una nuova attrazione acquatica per l’estate, sulla cui tematizzazione è ancora tutto top-secret, ad eccezione delle uova e degli altri indizi che stanno comparendo al parco”.

Focus anche sui pacchetti parco + hotel, formula ideale e conveniente per trascorrere il weekend pasquale e i ponti di primavera in famiglia approfittando, oltre che dell’offerta di divertimento di Leolandia, delle molteplici iniziative legate a Bergamo e Brescia Capitali della Cultura 2023. Situato in posizione ottimale, molto vicino a Bergamo e a 60 km da Brescia, il parco collabora con hotel, bed & breakfast, agriturismi e residence del territorio, adatti ad accogliere le famiglie, anche numerose. I pacchetti sono disponibili sul sito del parco. Al momento della prenotazione, è possibile personalizzare le soluzioni di viaggio con l’aggiunta di trasferimenti, noleggio auto e altri servizi. In questo modo tutta la famiglia potrà abbinare la visita a Leolandia per far divertire i più piccoli a una gita fuori porta alla scoperta di due bellissime città italiane.

Tutte le informazioni relative al parco, compresi i giorni, gli orari di apertura e i dettagli delle promozioni sono disponibili sul sito www.leolandia.it.