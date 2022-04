Le sagre e gli appuntamenti più interessanti per il fine settimana

BIKE FESTIVAL GARDA TRENTINO, Riva del Garda

- Tre giorni dedicati alla bicicletta nella bella cittadina lacustre, nella quale sono attesi bikers di tutta Europa per ammirare i prodotti proposti da 140 espositori delle aziende più importanti del settore, con oltre 1.000 nuovi modelli di mtb e e-mtb, con tutte le novità dei grandi marchi. Ci sono anche due interessanti appuntamenti sportivi: la Scott Bike Marathon e la Bosch eMTB Challenge supported by Trek. La prima propone tre percorsi differenti: Ronda Piccola (30.67 km/1.065 m dislivello), Ronda Grande (59,56 km/2.406 m dislivello) e Ronda Estrema (82.77 km/3.484 m dislivello). La Bosch eMTB Challenge supported by Trek è invece la gara che unisce enduro, trail e orientiering ed è dedicata a chi utilizza la bicicletta a pedalata assistita. Due le categorie: avanzata e amatoriale. C’è poi l’attesissima Northlake Enduro, con partenza e arrivo dal lago. Anche i bambini dai 3 ai 14 anni possono mettersi alla prova partecipando allo Scott Junior Trophy, suddivisi in sei categorie in base all’età. INFO: https://riva.bike-festival.de/it/

CARICA DEI CARABINIERI, Pastrengo (Verona) -

Appuntamento sabato 30 aprile e domenica 1° maggio per la suggestiva rievocazione di uno degli eventi più significativi della Prima Guerra d'Indipendenza: la Carica dei Carabinieri a cavallo a Pastrengo. Era il 1848 quando Re Carlo Alberto, alla guida dell’esercito piemontese, si avvicinò troppo alla linea austriaca del maresciallo Radetzky e fu salvato dall’intervento dei Carabinieri Reali a cavallo. Da allora si ricorda questo momento con la rievocazione da parte del Gruppo Squadroni del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo: in occasione del 174° anniversario della Carica di Pastrengo, si preparano eventi e festeggiamenti. Ci sono gruppi storici, il gran ballo risorgimentale e visite guidate ai luoghi storici, ai forti, alle ville e alle corti. Il culmine è rappresentato dalla spettacolare esecuzione della celebre carica a cavallo. Informazioni: www.prolocopastrengo.it





FA’ LA COSA GIUSTA!, Milano –

Appuntamento a Fiera Milano City da venerdì 29 aprile a domenica 1° maggio con la manifestazione dedicata al consumo critico e agli stili di vita sostenibili, appuntamento imperdibile con le ultime tendenze eco e con gli spunti di riflessione dedicati all’ambiente. La manifestazione, dopo due anni di stop forzato, torna a informare e sensibilizzare sul consumo critico e sugli stili di vita sostenibili. Le aree tematiche sono dieci, tra le quali spicca quella dedicata al turismo consapevole, con proposte per le vacanze slow, viaggi ed escursioni a piedi e in bici in armonia con l’ambiente, anche alla scoperta di mete lontane e luoghi insoliti in Italia e nel mondo. Ci sono poi le sezioni: abitare green, critical fashion, mangia come parli, cosmesi naturale e biologica, street food, pace e partecipazione, area vegan, servizi per la sostenibilità e mobilità sostenibile, il pianeta dei piccoli. Sono in programma laboratori creativi, show-cooking, degustazioni per celiaci, degustazioni di birre artigianali e workshop. Informazioni: www.falacosagiusta.org.

LOMBARDIA BEER FEST, Milano –

Appuntamento spumeggiante con le migliori birre artigianali da giovedì 28 aprile a domenica 1° maggio in Piazza Città di Lombardia, la piazza coperta più grande d’Europa, nel cuore di Milano. Sono in programma incontri con i mastri birrai, corsi di approfondimento gratuiti e, naturalmente, tante degustazioni, Ad accompagnare i boccali ci sono i migliori street food italiani. Per accedere alle degustazioni delle birre si deve acquistare lo speciale bicchiere in policarbonato serigrafato mentre il cibo si acquista con gli appositi gettoni. L’ingresso alla manifestazione è libero. Informazioni: www.lombardiabeerfest.it.





MESSER TULIPANO, Castello di Pralormo (Torino) -

Fine settimana conclusivo per ammirare le straordinarie fioriture dei giardini del Castello di Pralormo, che fanno bella mostra di sé fino al 1° maggio. Messer Tulipano, giunto alla sua edizione numero 22, trasforma i giardini del maniero in un tripudio di colori grazie alle corolle di 100.000 tra tulipani e narcisi. L’evento botanico ospita, come da tradizione, un nuovo piantamento, rinnovato nelle varietà e nell’aspetto: ci sono aiuole di diversa forma, progettate con particolare attenzione per conservare l’impianto storico e prospettico del parco, pur trasformando il parco all’inglese in un vero giardino incantato. Sono allestite per l’occasione alcune mostre a tema, quest’anno dedicate a “Le farfalle”. Un’ampia zona è riservata al giardinaggio e alle eccellenze enogastronomiche del territorio, con possibilità di fare shopping e gustose degustazioni. Il parco offre zone pic-nic, mentre nei negozi del paese c’è la possibilità di acquistare e degustare i prodotti delle cascine locali. Per orari e prezzo dei biglietti: www.castellodipralormo.com.

CATTOLICA IN FIORE, Cattolica (Rimini)

– Un weekend di colori e profumi da giovedì 28 aprile a domenica 1° maggio: quattro giorni in cui scoprire una bella mostra mercato dedicata ai fiori e alle piante ornamentali. Cattolica si trasforma in un immenso giardino fiorito, ricco di profumi intensi e di colori: oltre ai fiori si possono scoprire prodotti di qualità e approfittare di momenti di cultura, spettacolo e divertimento. Si ripete il concorso riservato agli allestimenti, con premi per i primi tre classificati, Non mancano le bancarelle di enogastronomia, il meglio delle produzioni artigianali locali e spazi riservati all’Ikebana, l’antica arte giapponese di composizione floreale. Informazioni: www.facebook.com/cattolicainfiore

FRITTO MISTO, Ascoli Piceno –

Una intera settimana, dal 23 aprile al 1° maggio per un appuntamento ormai tradizionale e di riferimento nel mondo della gastronomia, con le più gustose e stuzzicanti preparazioni alimentari, rigorosamente all’insegna del fritto. Non manca proprio niente: al grido di “Fritto, libera tutti!” per esorcizzare il ricordo dei due anni terribili che abbiamo vissuto, possiamo lanciarci tra arancini siciliani, olive all'ascolana, panzerotti, pizza fritta napoletana, gnocco fritto di Modena, ma anche, per andare più lontano, fish and chips britannici e tempura giapponese. Piazza Arringo ospita il Palafritto e un percorso culinario in cui assaggiare ricette selezionate tra le mille specialità fritte. Ci sono cooking show, un’area dedicata alle farine, la zona “enoteca” e spazi dedicati ai bambini. Novità di queta edizione è la sezione dedicata alle chips; si possono scoprire quelle fatte con patate bianche di montagna, carote e persino zucchine. C’è poi l’area “Questa pasta” in cui degustare paste cult italiane come tortellini, tortelli di zucca, “mezzanielli” alla genovese napoletana, rigatoni alla carbonara, agnolotti dal plin piemontesi, malloreddus sardi e molto altro ancora. Info: www.frittomistoallitaliana.it