Le sagre e gli appuntamenti per il fine settimana

Ecco allora qualche suggerimento in tutta Italia, in compagnia dei buoni sapori, ma anche dedicato a chi ama le tradizioni e i giochi per i bambini, di cui approfittare nel fine settimana 27-29 maggio.

FAVOLARE, Castello di Piovera (Alessandria)

- Appuntamento domenica 29 maggio, dalle ore 10.00 alle 19.00 nella suggestiva cornice del castello di Piovera trasformato per l’occasione in regno della fantasia, un mondo magico in cui riscoprire emozioni dimenticate. Il maniero fa rivivere il mondo delle favole in cui fare acquisti in Diagon Alley, volare sulla scopa e fare un giro sul Nottetempo, come racconta la saga di Harry Potter; oppure fare un pic-nic con Alice nel Paese delle Meraviglie o combattere con le spade di Star Wars, o del Trono di Spade e del Signore degli Anelli; o ancora vestire i panni di Cavaliere di Re Artù, o provare a tirare con arco e frecce come Robin Hood. All’interno del castello sono presenti vari punti ristoro con diverse offerte gastronomiche, contrassegnate da diversi colori. Durante Favolare è possibile visitare il castello. Per informazioni: https://castellodipiovera.it/favolare

CANDELO IN FIORE, Candelo (Biella) -

Secondo fine settimana in cui i borgo medievale di Candelo si trasforma in splendida cornice di un evento che ogni due anni attira migliaia di visitatori. L’incantevole borgo del Ricetto, antica struttura fortificata sorta per iniziativa e volontà della popolazione locale allo scopo di conservare e difendere i beni più preziosi della comunità, si trasforma in un magico giardino dedicato ai fiori e alla natura. Fino a domenica 3 giugno, si passeggia tra le vie acciottolate, le torri e le mura del borgo medievale, dove abili maestri florovivaisti hanno creato un percorso sensoriale nel quale lasciarsi affascinare da colori e profumi. Lungo le vie del borgo si possono ammirare anche la mostra fotografica dedicata alla montagna, con gli scatti del fotografo Valerio Minato, oppure una delle numerose esposizioni allestite all’interno delle cantine con altre fotografie dedicate alla montagna e alla natura. Chi desidera approfondire l’argomento, può partecipare a una delle sei serate (gratuite ma su prenotazione) che, grazie alla presenza di grandi ospiti, affrontano importanti temi legati alla natura e alla sostenibilità ambientale. Tutte le informazioni sono sul sito. www.candeloeventi.it

FORMAGGI & SORRISI - CHEESE & FRIENDS FESTIVAL, Cremona

– Appuntamento da venerdì 27 a domenica 29 maggio nel centro storico di Cremona con i migliori prodotti caseari italiani da assaggiare e da acquistare per un fine settimana promosso da Consorzio Tutela Grana Padano e Consorzio Tutela Provolone Valpadana, all’insegna dei buoni sapori, ma anche della cultura, con numerosi appuntamenti ad hoc, Nel corso di questa gustosa tre giorni è possibile scoprire e apprezzare i prodotti lattiero-caseari di tutta Italia, rappresentati da numerose aziende produttrici. Sono in programma numerosi eventi collaterali, tra cui degustazioni, show cooking, laboratori didattici, creazione di sculture di formaggio e momenti di intrattenimento con spettacoli di animazione e convegni culturali. Ingresso gratuito. Informazioni: www.formaggiesorrisi.it.

ERBE DEL CASARO, Valle Brembana (Bergamo)

– Due finesettimana, il 28-29 maggio e poi il 2-5 giugno, per assecondare la voglia di gustosi prodotti tipici: appuntamento in Val Brembana, alla scoperta dei profumi delle sue erbe e dei formaggi insaporiti da questi preziosi complementi. “Erbe del Casaro“ giunge alla sua dodicesima edizione ed è l’occasione ideale per scoprire le buone erbe spontanee di montagna e i formaggi tradizionali locali. Tante le iniziative in programma, tra cui attività all’aria aperta alla scoperta dei sapori, dei borghi, della flora e delle tradizioni locali, le camminate, Caseifici Aperti e gli “Aperitivi di Erbe del Casaro“, proposti dai ristoranti degli 11 comuni dell’Alta valle che aderiscono all’iniziativa e offrono una serie di stuzzichini a base di erbe spontanee e formaggi tipici locali. Informazioni: www.erbedelcasaro.it

SPOSALIZIO DEL MARE, Cervia

– Sabato 28 e domenica 29 maggio torna a vivere una storia che sa di mare, di sale e di eventi antichi: la cittadina romagnola rinnova lo stretto legame con la cultura del mare e i grandi commerci con l'Europa. Lo Sposalizio del Mare è una tradizione molto antica e molto sentita dalla città e dai suoi abitanti: ripropone un’usanza che si ripete dal 1445 con un antico rito in mare e con la sfida della pesca dell’anello, in cui i giovani cervesi si contendono un trofeo che promette fortuna e prosperità. Ci sono poi la “Cursa di Batell”, cioè la regata storica con le antiche imbarcazioni armate al terzo e dalle vele coloratissime, il Trofeo dell’anello, e la rievocazione degli antichi commerci del sale che esportavano il prezioso alimento in tutta Europa. Sono in programma mostre, spettacoli, mercatini, gare di tiro con l’arco. Informazioni: www.turismo.comunecervia.it.

MOSTRA DEL CHIANTI, Montespertoli (Firenze)

– Appuntamento da sabato 28 maggio a domenica 5 giugno nella culla del più famoso vino toscano per la 64esima edizione di un evento che unisce gli appassionati di vino, gli amanti della cucina e gli appassionati di cose buone. Tra le colline di Montespertoli per tutta la settimana si riuniscono i migliori produttori di Chianti, insieme a rappresentanti di altre bontà tipiche della zona e delle tradizioni contadine, per farsi conoscere e apprezzare. I produttori di Chianti sono raccolti in piazza Machiavelli, dove avvengono anche le degustazioni; in piazza del Popolo sono invece allestiti gli stand gastronomici di prodotti locali. Ci sono anche convegni tecnici, degustazioni, mostre, serate musicali. Informazioni: www.mostradelchianti.it

SAGRA DELLA FRITTATA, Montaquila (Isernia)

– Un evento che si ripete da quasi 40 anni: sabato 28 e domenica 29 maggio l’appuntamento è con la Sagra della Frittata, una delle manifestazioni più attese in Alta Valle del Volturno, per festeggiare un sapore amatissimo: quello della frittata. E per celebrarla e prepararne una degna dell’occasione, si utilizzano ben 1782 uova. Il numero non è casuale: il 1782 è infatti l’anno in cui gli abitanti di Montaquila ricostruirono il campanile della Chiesa di S. Maria Assunta, simbolo e identità del paese e quindi il numero di uova ricorda questo preciso avvenimento. Per realizzare la maxi frittata occorrono circa 8 ore di cottura: a preparazione ultimata, nel pomeriggio di domenica, la gigantesca frittata viene portata in giro lungo le vie del paese in un allegro corteo in abiti tradizionali, accompagnato da gruppi folkloristici e musica della tradizione locale. Le due giornate di festa sono l’occasione per celebrare la storia e le tradizioni locali: è anche il momento perfetto per andare alla scoperta del territorio, con trekking naturalistici e rafting lungo il Volturno.

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEGLI AQUILONI, San Vito Lo Capo (Trapani) –

Che cosa c’è di più gioioso di un volo di aquiloni che scalano il vento e si stagliano con i loro colori sul cielo azzurro? È l’esperienza che possiamo fare fino a domenica 29 maggio a San Vito Lo Capo in un fine settimana di colori e fantasia. Il Festival internazionale degli aquiloni è il modo in cui la bella località siciliana celebra l’inizio della stagione estiva con un evento che richiama migliaia di persone. Gli aquiloni, costruiti con foglie, con carta di riso, e arricchiti con disegni ispirati alla flora e fauna, hanno le forme più disparate, seguendo l’estro di ciascun partecipante. È in programma un fitto calendario di esibizioni diurne e anche notturne, per un’esperienza davvero suggestiva in un fantastico gioco di luci. Ci sono anche laboratori dedicati ai bambini, momenti di degustazione, intrattenimento e spettacoli. Nel Villaggio del vento si può approfittare di speciali menu all’insegna dello street food. Informazioni: www.festivalaquiloni.net.