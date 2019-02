Le sagre di fine febbraio: sapori e allegrìa

RISO COLTURE & COTTURE – Vercelli - Agricoltura, prodotti della terra e alta cucina sono i protagonisti un intenso fine settimana di festa, presso la Fiera di Vercelli. Da venerdì 22 a domenica 24 febbraio il riso è protagonista di un evento di buon gusto e cultura della terra, per valorizzare i prodotti agricoli della zona. Tre i padiglioni della fiera dedicati: i padiglioni coperti A e B ospitano macchinari e attrezzature agricole; gli spazi preallestiti nel padiglione B e nella palazzina di fronte alle casse A1 propongono oggettistica, mentre l’area esterna dà spazio a ogni genere di articolo e di prodotto. INFORMAZIONI: www.fieraincampo.it.



WHITE SPIRITS FESTIVAL - Milano – Sabato 23 e domenica 24 febbraio il capoluogo lombardo ospita nuove proposte e tradizioni consolidate dal mondo dei distillati bianchi. Appuntamento all’Hotel Mariott alla scoperta di oltre 2000 etichette presenti all’evento, divise in stand dedicati nei quali effettuare degustazioni (a partire da 2 Euro al bicchiere) Ci sono poi seminari di approfondimento e incontri con gli esperti. L’ingresso è gratuito. INFORMAZIONI: www.whitefestival.it​.



SONO ROMAGNOLO - Cesena - Da venerdì 22 a domenica 24 febbraio la cultura e l'identità romagnola sono protagoniste della 3a edizione della fiera dedicata ai sapori e alla tradizione enogastronomica e culturale di questa terra vocata al buon cibo. I padiglioni di Cesena Fiera ospitano sagre, iniziative e deliziosi prodotti tipici. Il percorso espositivo è articolato in diverse sezioni: dalla cultura al folklore, dall'artigianato all'enogastronomia. Ci sono le aree "Itinerari Valligiani", con gli eventi del territorio, le sagre e le feste che promuovono le tradizioni romagnole; la "Piazza dei Produttori", con l’artigianato e i prodotti di eccellenza del territorio; la "Piazza degli artigiani" per scoprire gli antichi mestieri di una volta e i lavori di artigianato; l’"Area ristorazione", in cui ritemprare le forze e concedersi una pausa di gusto. Sono anche in programma spettacoli, giochi, gare, conferenze. Ingresso gratuito, INFORMAZIONI: www.sonoromagnolo.it.



ART & CIOCC – Savona - Tre giorni di dolcezza allietano i palati da venerdì 22 a domenica 24 febbraio nella nuova tappa del tour dei cioccolatieri italiani. Corso Italia è il teatro di sapori e profumi “cioccolatosi” grazie ai maestri cioccolatieri provenienti da tutti Italia. Negli stand gastronomici si possono gustare tutte le possibili declinazioni del cioccolato: praline, cioccolatini e dragée, cremini, torte e tartufi, cuneesi al rhum, liquore al cioccolato in cialde croccanti, cioccolato di Modica, torrone con cioccolato, cioccolatini al peperoncino e olio extravergine, castagnaccio, strudel e molte altre specialità. INFORMAZIONI: www.iltourdeicioccolatieri.com.



VINNATUR ROMA - Roma – Le Officine Farneto nel quartiere Monte Mario a Roma ospitano oltre 90 produttori e più di 400 etichette provenienti da tutte le regioni d’Italia, dalla Francia e dalla Slovenia, per imparare a conoscere il vino naturale, prodotto nel pieno rispetto del territorio e dell'ambiente. L’appuntamento è per sabato 23 e domenica 24 febbraio con i produttori di VinNatur, l’Associazione di produttori di vino naturale, per due giorni dedicati agli assaggi e alla scoperta di questo metodo di produzione che prevede il minor numero possibile di interventi in vigna e in cantina. Sabato alle 16 si svolge anche un convegno di approfondimento sui temi della sostenibilità ambientale. Contributo d’ingresso: € 15, comprensivo di assaggi illimitati, catalogo e calice da degustazione. INFORMAZIONI: www.vinnatur.org.



SAGRA DELLA POLENTA RENCOCCIATA - Licenza (RM) – Domenica 24 febbraio gli amanti della polenta trovano la sagra perfetta per loro a Licenza, piccolo borgo immerso nel verde del parco naturale dei Monti Lucretili. Sulla piazza principale del paese a partire dalle ore 12.00 si assaggia la polenta tagliata a fette e passata alla griglia con le più svariate pietanze. Nel corso della giornata è anche possibile visitare i resti della villa di Orazio, il Ninfeo degli Orsini ed il museo “Oraziano”, oppure godersi belle passeggiate nelle vie del borgo.



FESTIVAL DEL CIOCCOLATO - Monopoli - Da venerdì 22 a domenica 24 febbraio la cittadina pugliese si trasforma in vetrina per le più importanti aziende italiane di cioccolato ed i migliori maestri cioccolatieri. Partecipazione straordinaria dell IPSSEOA di Polignano a Mare che propone un corso e alcuni laboratori di pasticceria. Il percorso di artigianato tipico fa da cornice all'evento.