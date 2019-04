Le sagre con i sapori e le tradizioni di Pasqua

FOIRE DE LA PÂQUERETTE - Courmayeur (Aosta) – La giornata successiva alla Pasqua è dedicata allo shopping di qualità: siamo ai piedi del Monte Bianco, a Courmayeur, dove il lunedì di Pasquetta è tutto all’insegna dell’artigianato artistico di montagna. Questa fiera offre una ricca esposizione di prodotti di artigianato tradizionale della Valle con una allegra mostra-mercato: la “Foire de la Pâquerette - Fiera dell'artigianato” anima le strade del centro con numerose bancarelle. Tra gli artigiani presenti spiccano anche alcuni tra i "big" delle Fiere di Sant'Orso di Aosta e Donnas. Ci sono sculture e intaglio del legno, lavorazione di pietra ollare, ferro battuto, cuoio, oggetti per la casa e il giardino, giocattoli, lavorazioni in vimini, produzione in vetro e rame. L’appuntamento è per lunedì 22 aprile dalle ore 09.00 alle 18.00. INFO: www.lovevda.it.



PASQUALI A BORMIO - Bormio (Sondrio) – Artigianato di montagna in primo piano anche a Bormio, in Alta Valtellina: il giorno di Pasqua, domenica 21 aprile, si rinnova l'appuntamento con la tradizionale manifestazione che esalta l'artigianato locale, la competizione tra antichi "reparti" e il fascino degli abiti tradizionali valtellinesi. I Pasquali sono elaborate portantine a tema religioso costruite nei mesi invernali dai giovani del paese e portate a spalla lungo le vie della cittadina, in una colorata sfilata. Partecipano al corteo bambini, intere famiglie e gruppi folkloristici, tutti in abiti tradizionali: al termine, una giuria premia il pasquale migliore, secondo il significato religioso, artigianale e artistico, culturale e tradizionale. La sera ci sono bali e musica. Il programma è online sul sito: www.bormio.eu.



FIOR D'ALBENGA- Albenga (Savona) – I profumi, i colori e i sapori della tradizione ligure sbocciano ad Albenga che, per quasi un mese, dal ponte pasquale a quello del 1° maggio, si trasforma in un grande giardino fiorito. Il tema di quest’anno è dedicato alle canzoni italiane. Quindici aiuole cittadine scendono in lizza nel concorso “Un'Aiuola da Favola", mentre Cip&Vip si propone di valorizzare i prodotti tipici, i sapori e il gusto della tradizione. Produttori locali e cuochi di fama si trovano in piazza per promuovere il cibo di qualità, mentre i ristoratori cittadini propongono menu con pietanze di stagione locali. INFORMAZIONI www.fiordalbenga.it.



MOSTRA MERCATO DI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI E ARTIGIANALI - Città della Pieve (Perugia) -Le mura medievali del borgo umbro di Città della Pieve sono la cornice che ospita più di cento espositori di prodotti della tradizione umbra da sabato 20 a lunedì 22 aprile. La piazza principale del borgo si trasforma in un grande banchetto all'aria aperta. Le bancarelle offrono i prodotti della tradizione umbra, tra cui il tartufo e lo zafferano, l'olio e il vino, i prodotti di norcineria e le lenticchie, continuando con le specialità delle altre regioni d'Italia. Nell'area CittàSlow, allestita per l'occasione, le città associate presentano il meglio del turismo a "ritmo lento", il modo più intelligente per gustare bellezze ambientali, paesaggistiche e produzioni di qualità. Gli stand sono aperti dalle ore 9.00 alle 20.00. INFORMAZIONI: www.cittadellapieve.org.