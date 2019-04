Villa Taranto: festa dei tulipani in un paradiso green

Neil Mc Eacharn, ricchissimo di famiglia e appassionato di botanica, s’innamorò fin da bambino dell’Italia e trovò sul Lago Maggiore quel paesaggio lacustre che gli ricordava la sua terra, ovviamente addolcito dal clima e dalla luce del Bel Paese. Da vero benefattore lasciò allo Stato Italiano questa meraviglia, allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Ospita fino al 28 aprile la Festa del Tulipano.



Un mondo green - Oggi Villa Taranto ospita rarissime piante provenienti da ogni parte del mondo, disposte ancora nell’armonico ordine imposto dal capitano Neil: la “Valletta”, realizzata dopo imponenti lavori di scavo e la costruzione dell’impianto d’irrigazione, la cui acqua viene acquisita direttamente dal lago in un serbatoio; i “Giardini terrazzati”, con le loro cascatelle; le piscine, le vasche per ninfee e fior di loto; il “Giardino d’inverno” e il “Giardino palustre”; le fontane ornamentali e i giochi d’acqua. Oggi il patrimonio botanico dei Giardini di Villa Taranto è vastissimo: comprende circa 1.000 piante non autoctone e circa 20.000 varietà di particolare valenza botanica.



Il Labirinto dei tulipani - L’attrazione principale del periodo è senza dubbio il Labirinto dei Tulipani, che affascina i visitatori con i suoi magici accostamenti di colore. Un lungo sentiero sinuoso di circa 400 metri permetterà di passeggiare e ammirare i bulbi appartenenti a 65 varietà differenti. E saranno numerose le new entry nel mondo variegatissimo di questi fiori preziosissimi: il tulipano frangiato “Fancy frills”, dal delicato colore rosa pastello; lo sfarzoso "Gold Fever", piantumato per la prima volta nei Giardini dal colore giallo intenso e il candido "Snow Lady", bianco come la neve.



Narcisi, viole, camelie … - Molti sono i punti da ammirare e da fotografare, in particolare: la striscia all'ingresso dei Giardini vestita di oltre 7.500 narcisi in fiore; l’aiuola di fronte alle serra Victoria creata da un mix di tulipani e narcisi; l’accostamento black&white nella parte alta dei Giardini. A completare la fioritura camelie, rododendri, narcisi, viole e … un cromatico tappeto blu formato da migliaia di muscari in fiore. E’ attivo anche il concorso fotografico di primavera grazie al quale tutti i visitatori potranno inviarci le fotografie scattate nei Giardini e provare a vincere un abbonamento trimestrale.



Per maggiori informazioni: www.villataranto.it