Le Cinque Giornate di Merano: al Winefestival si incontra il mondo

Il primo appuntamento a cui partecipare venerdì 6 novembre, è TasteTerroir – bio&dynamica, una giornata dedicata ai vini biologici, biodinamici e naturali, e alle nuove frontiere della viticoltura sostenibile, come la vinificazione in anfora e l'affinamento underwater. Per gli assaggi gastronomici i più buoni prodotti artigianali e di qualità si trovano in Piazza della Rena al Mercato della Terra di Slow Food e Slow Wine Alto Adige. La giornata di venerdì è anche l'occasione per celebrare alcuni tra i più importanti enologi italiani, con il riconoscimento Cult Oenologist. Il Gala Dinner si svolgerà come tradizione la sera, con un percorso gastronomico firmato da cinque chef mentre una sfilata di moda illuminerà la sala di eleganza e bellezza, con creazioni che comprendono anche abiti realizzati in Vegea, biomateriale innovativo ottenuto dalla vinaccia. Durante la serata saranno inoltre consegnate le WineHunter Stars 2026, riconoscimenti assegnati a personalità che si sono distinte nel mondo del vino e della gastronomia, la premiazione delle WineHunter Stars dell’edizione 2026, le stelle che illuminano l’enogastronomia italiana.