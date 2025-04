Laino Borgo e La Giudaica: teatro e fede nel giorno del Venerdì Santo

UN TEATRO A CIELO APERTO – Le stradine e le piazzette dell’antico borgo si animano di figure bibliche, come in un vero e proprio teatro itinerante: ogni scena si svolge in un punto diverso del paese, trasformando ogni angolo, compresi i più nascosti in capitoli di una storia che tutti conosciamo, ma che qui prende vita in un modo speciale. La giornata comincia all’alba, con la rappresentazione dell’Ultima Cena: qui Gesù chiede a Pietro e Giovanni di preparare tutto per il grande incontro. Da lì, i figuranti si muovono lungo un percorso che attraversa il borgo, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza che è insieme spettacolo e riflessione spirituale. Di passo in passo la rappresentazione ripercorre i diversi momenti raccontati nei Vangeli, fino a giungere al culmine, con la morte di Cristo. L’ultima scena, la diciannovesima, rappresenta la deposizione di Gesù dalla croce: tutto si svolge nel più totale silenzio, vibrante di commozione, nel più intenso sentimento religioso che riporta all’essenza della Pasqua cristiana.