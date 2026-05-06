Kids Pass Days, in tutta Italia 150 eventi gratuiti a misura di bambino

Due giorni in cui ogni bambino può imparare divertendosi, grazie all’iniziativa Kids Pass Days: il 9 e il 10 maggio oltre 100 strutture in tutta Italia, tra musei, planetari, parchi archeologici e spazi culturali, invitano i piccoli da 0 a 12 anni e le loro famiglie alla scoperta e al gioco educativo con oltre 150 eventi gratuiti per un grande festival diffuso. Tra le iniziative in programma ci sono laboratori creativi, visite guidate animate e attività di "edutainment" pensate per loro. L’obiettivo è promuovere l'accessibilità della cultura a misura di bambino e far scoprire il patrimonio storico-artistico attraverso il gioco e l'esperienza diretta. Di seguito, alcuni eventi nelle principali città italiane (è consigliabile la prenotazione).