Kids Pass Days, in tutta Italia 150 eventi gratuiti a misura di bambino
Il 9 e il 10 maggio iniziative per i piccoli in musei, spazi culturali, planetari e parchi archeologici
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Due giorni in cui ogni bambino può imparare divertendosi, grazie all’iniziativa Kids Pass Days: il 9 e il 10 maggio oltre 100 strutture in tutta Italia, tra musei, planetari, parchi archeologici e spazi culturali, invitano i piccoli da 0 a 12 anni e le loro famiglie alla scoperta e al gioco educativo con oltre 150 eventi gratuiti per un grande festival diffuso. Tra le iniziative in programma ci sono laboratori creativi, visite guidate animate e attività di "edutainment" pensate per loro. L’obiettivo è promuovere l'accessibilità della cultura a misura di bambino e far scoprire il patrimonio storico-artistico attraverso il gioco e l'esperienza diretta. Di seguito, alcuni eventi nelle principali città italiane (è consigliabile la prenotazione).
ROMA - Explora - Il Museo dei Bambini (Via Flaminia 82, Roma) - Un punto di riferimento storico per l'evento, offre laboratori interattivi e percorsi di gioco, con letture animate nel Bookshop del Museo.
- Dinosauri in Carne e Ossa: una mostra diffusa e itinerante che permette di scoprire il mondo della preistoria attraverso riproduzioni a grandezza naturale. Eventi, manifestazioni mediatiche, attività didattiche e ricreative per gli studenti, le famiglie e tutti gli appassionati di Preistoria. Appuntamento all’Appia Joy Park in Via Annia Regilla 245
- VIVE (Vittoriano e Palazzo Venezia): Attività dedicate alla scoperta della storia e dell'arte per tutta la famiglia.
MILANO - Gallerie d'Italia (Piazza della Scala 6): sabato 9 maggio c’èil laboratorio creativo "Sketchbook" (ore 15:00-16:00) per bambini dai 6 ai 12 anni, dedicato al disegno e ispirato ai capolavori del museo.
- Leonardo3 Museum (Galleria Vittorio Emanuele II, 11): oltre alle visite interattive tra le macchine di Leonardo da Vinci con laboratori specifici per piccoli inventori, c’è il laboratorio “Come un piccolo Leonardo! Colora, scrivi, disegna”
- Duomo di Milano: Visite guidate e laboratori speciali tra arte e natura.
- Museo Nazionale Scienza e Tecnologia (Via San Vittore 21): Il laboratorio Base Marte, ideale per chi sogna di diventare astronauta, propone attività e giochi esperienziali. Per i più piccoli, tra i tre e i sei anni, ci sono i giochi del PlayLab.
TORINO - Museo Nazionale del Cinema (Via Montebello 20): domenica 10 maggio propone una caccia al tesoro sotto forma di gioco di ruolo sulla produzione cinematografica.
- MAO - Museo d'Arte Orienta (Via San Domenico, 11, ): sbato 9 maggio propone attività ispirate alle installazioni d'arte contemporanea asiatica.
- Gallerie d'Italia (P.za S. Carlo, 156): sabato 9 maggio (ore 16.00) ospita il laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni "Ritratti di luce", un set fotografico per esplorare luci e ombre.
GENOVA - La Città dei Bambini e dei Ragazzi (Via Magazzini del Cotone, 15): eventi speciali focalizzati sull'edutainment per diverse fasce d'età. Per i Kids Days sono in programma attività speciali basate sui "cinque sensi", il tema portante del nuovo percorso espositivo interattivo.
- Acquario di Genova (Ponte Spinola Area Porto Antico): sono in programma percorsi interattivi per scoprire la biodiversità marina.
- Musei Nazionali di Genova (Palazzo Reale, Via Balbi, 10; Palazzo Spinola, Piazza di Pellicceria, 1): è in programma l'attività "Dillo con un fiore" (sabato 9 maggio, 15:00-17:00), un laboratorio creativo per famiglie con bambini dai 6 ai 12 anni.
BOLOGNA: Pinacoteca Nazionale di Bologna (Via delle Belle Arti, 56): domenica 10 maggio alle ore 17.00 è in programma è "Cieli in cornice", una visita animata per famiglie alla ricerca dei cieli dipinti nelle opere d'arte.
- Palazzo Pepoli (Museo della Storia di Bologna, Via Castiglione, 8): laboratori e attività educative che permettono ai bambini di scoprire la storia della città in modo interattivo.
- Palazzo Fava (Via Manzoni 2): è on programma il laboratorio “A Bristol con Banksy”, per bambini di 6-11 anni, per avvicinare i più piccoli al mondo dell’arte, con un approccio basato sulla curiosità, il potere del racconto e la passione.
NAPOLI - Città della Scienza (Via Coroglio, 57/104): “Quando Scienza e Arte si vestono di rosso – Esperimenti scientifici e avventure creative per tutti!” L'iniziativa è un percorso esperienziale con visite guidate, attività laboratoriali e spettacoli al Planetario, per accompagnare i visitatori nell’esplorazione del rosso in ambito scientifico: dalla fisica della luce, alla chimica dei pigmenti, fino al ruolo biologico del sangue e dei meccanismi della percezione visiva.