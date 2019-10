Italia extravergine: 124 città celebrano l'olio d'oliva

Extravergine: oltre cento città festeggiano l’olio d’oliva Ufficio stampa 1 di 6 Ufficio stampa 2 di 6 Ufficio stampa 3 di 6 Ufficio stampa 4 di 6 Ufficio stampa 5 di 6 Ufficio stampa 6 di 6 leggi dopo slideshow ingrandisci Domenica 27 ottobre salutari camminate tra quegli oliveti che impreziosiscono il paesaggio italiano

Camminate da premio - E proprio nell’anno di questo importante anniversario, la Camminata tra gli olivi ha ottenuto un prestigioso riconoscimento dalla Fondazione The Routes of the Olive Tree che ha sede a Kalamata in Grecia: il premio Raccomandato dalle Strade dell’Olivo del Consiglio d’Europa. È l’inizio di una collaborazione che punta a iniziative comuni finalizzate alla promozione della cultura dell’olivo nell'area mediterranea. In questo quadro di collaborazione ogni cittadina interessata ha selezionato un percorso tra gli olivi con caratteristiche uniche storiche e ambientali.



L’oro verde che unisce l’Italia - Dal Carso triestino in Friuli Venezia Giulia fino agli uliveti che ingentiliscono le pendici dell’Etna in Sicilia, l’Italia è legata da millenni dalla coltura dell’ulivo: saranno tante le opportunità per camminare circondati dal suggestivo paesaggio coltivato, con molteplici eventi dedicati a famiglie e appassionati, attraverso paesaggi legati alla storia ed alla cultura dell’oro verde.



Per maggiori informazioni: www.camminatatragliolivi.it