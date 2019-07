In Sardegna apre "Lío Costa Smeralda" di Poltu Quatu

Lío Costa Smeralda aprirà per la prima volta i battenti sabato 27 luglio e sarà sempre operativo nei giorni feriali e nei weekend dalle 8.30 alle 03.00. Il nuovo locale, come il suo gemello di Ibiza, avrà il migliore entourage, sia a livello nazionale che internazionale, di DJ, musicisti, ballerini, artisti e coreografi, con uno stile sempre in linea con l’originale: provocatorio, audace e sensuale.



La prima apertura di Lío fu ad Ibiza per poi espandersi oltre manica come pop-up con Lío London. Sempre a capo del famoso Pacha Group di Ibiza, l’irriverente ed inimitabile intrattenimento di Lío Costa Smeralda di Poltu Quatu coinvolgerà tutti gli amanti della movida dell’isola che potranno immergersi in una magica e sensuale atmosfera.



Lío Costa Smeralda, situato nei pressi del Grand Hotel Poltu Quatu, regalerà un’esperienza difficile da dimenticare: divertimento autentico, glamour irriverente e ottima cucina conquisteranno l'isola facendo rivivere l’inconfondibile mood di Lío.

Immerso nella splendida cornice mozzafiato di Poltu Quatu, meta d’eccellenza per esperienze culinarie uniche e soggiorni esclusivi, Lío Costa Smeralda renderà l’antico borgo senza tempo il nuovo place-to-be del puro intrattenimento di tutto l’isola.

Un angolo di paradiso inaspettato, tinteggiato di granito rosa e nascosto tra natura marittima e limpide acque cristalline regala agli ospiti l’opportunità di scoprire l’ampio ventaglio di attività, rinomati ristoranti e lussuosi hotel.

Poltu Quatu si presenta così come il nuovo fulcro dell’entertainment internazionale, grazie all’attento percorso di ampliamento iniziato due anni fa, che ha visto l’apertura di numerosi locali già presenti sul territorio nazionale e diventati un vero e proprio brand.



“Siamo felici di ospitare una struttura leader nel entertainment su scala internazionale: Lío porterà una ventata di ospiti internazionali e di personalità che contribuiranno allo sviluppo del business per tutto l’indotto della Costa Smeralda e della Sardegna”, commenta così la nuova apertura Daniele Pulcini CEO del Gruppo Pulcini, proprietario della Marina di Poltu Quatu.

La Sardegna, grazie all’apertura di Lío, si consolida come una delle mete più all’avanguardia nella ricettività di clientela evoluta ed internazionale, posizionandosi al livello di mete iconiche come Ibiza, Mikonos, Saint Tropez e Saint Barth: è quanto afferma Federico Giammarusto, partner di Oaklins con esperienza affermata nel fashion e nell’F&B a livello internazionale.

“Senza dubbio l'apertura di Lío in Sardegna serve a rafforzare il nostro marchio nel Mediterraneo. Le due isole più divertenti, più glamour e simboliche del continente sono il luogo perfetto per un marchio come il nostro. Lío è magia, intrattenimento, cucina, musica e divertimento: il posto migliore per perdersi in una notte d'estate, un posto da vedere e dove poter farsi notare.” commenta Nick McCabe, CEO del Gruppo Pacha.



Per prenotazioni: www.liocostasmeralda.com e reservations@liocostasmeralda.com