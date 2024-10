Halloween on the road: con il camper nei Pumpkin Patch

UNA TRADIZIONE IMPORTATA DALL’AMERICA - La tradizione delle zucche risale agli antichi popoli nativi americani, che le coltivavano molto prima dell’arrivo degli europei e di Halloween. I coloni europei e gli Stati Uniti hanno adottato quest’usanza, che ha poi attraversato l’Oceano e preso piede anche in Italia. Ecco i Pumpkin Patch (giardini di zucche) più belli d’Italia - suggeriti dall’Associazione Produttori Caravan e Camper - da raggiungere in camper quest’autunno, per un’esperienza on the road indimenticabile dal sapore statunitense e adatta a tutte le età.



VILLAGGIO DELLE ZUCCHE, PAVIA - Il più grande Pumpkin Patch in stile americano del Nord Italia è un parco di 35.000 metri quadrati con alberi secolari che in autunno si colorano delle sfumature dell’oro. Qui si trascorrono giornate a stretto contatto con la natura, passeggiando tra le zucche in compagnia degli animali della fattoria, tra pony, caprette, conigli e galline. Si raggiunge tranquillamente dall’autostrada e potrete lasciare il vostro camper nel parcheggio custodito.



LA TERRA DELLE ZUCCHE, EBOLI - Quest’anno il parco ha deciso di assumere delle tonalità più latino americane, rendendo omaggio alla festa messicana del “dia de los muertos”. Gli scheletri si colorano con accese tonalità e invece che spaventare i visitatori, li invitano a celebrare. L’elemento paura però non sparisce del tutto, infatti nel weekend 26/27 ottobre, oltre alla notte del 31, il parco organizza le Halloween Nights per tutte le famiglie, un percorso nel bosco circostante dove fantasmi e spiriti si rianimano per raccontare le loro storie.



IL GIARDINO DELLE ZUCCHE, CASERTA - Questo Pumpkin Patch porta in Italia la tradizione, tutta a stelle e strisce, legata al mondo delle zucche che, nel periodo di Halloween, trasformano ogni casa in un luogo incantato. Per gli amanti del brivido fino al 3 novembre tutti i weekend assumeranno contorni più spaventosi, perché dalle 20:30 sarà possibile percorrere il labirinto di mais infestato.



TULIPANIA PUMPKING PATCH, BERGAMO - Terno d’Isola ospita il campo di zucche “you pick” più grande d’Italia senza nulla da invidiare a quelli americani. Qui grandi e piccoli potranno vivere un’esperienza unica grazie alle diverse attività proposte, dalle semplici passeggiate ai workshop fotografici; dalla raccolta seguita da colazione, merenda o aperitivo in stile pic-nic fino ai laboratori per imparare a decorarle.