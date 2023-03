Gusto: le sagre del fine settimana

Le gastronomie tradizionali e i prodotti agro alimentari fanno bella mostra di sé in più parti d’Italia, con la possibilità di accostare a tanti buoni sapori anche qualche bella passeggiata nella natura. Ecco allora gli appuntamenti più interessanti in tutta Italia, nel weekend 31 marzo-2 aprile.

BOLLICINE IN VILLA, Santa Maria di Sala (Venezia) – Le “bollicine” di eccellenza nazionale e internazionale convergono nella splendida cornice di Villa Farsetti a Santa Maria di Sala, alle porte di Venezia, sabato 1 e domenica 2 aprile. A fare corona ci sono i migliori prodotti del gusto e tante eccellenze gastronomiche. Per l’occasione sono stati selezionati oltre cento vini, da scoprire sotto la guida di produttori e sommelier, oppure partecipando a incontri e convegni per approfondire la storia, il metodo di lavorazione e la filosofia del produttore. Ci sono anche masterclass (a pagamento) e incontri, tra cui sabato alle ore 12.30 “Le Grandi Bolle d’Italia”; alle ore 16.30 “Champagne & Sigaro Toscano”; domenica alle ore 12.30 appuntamento con “Lo straordinario mondo dello champagne” e alle ore 16.30 è “Le Grandi Bolle d’Europa & Sigaro Toscano”. Orario: dalle ore 10.00 alle ore 20.00. Per i prezzi e gli abbonamenti alle degustazioni informazioni su www.bollicineinvilla.it.

SONDRIO TI PRENDE PER LA GOLA, Sondrio - Appuntamento in Valtellina tra tanti buoni sapori e passeggiate nella natura. Sabato 1 e domenica 2 aprile le degustazioni e gli assaggi degli ottimi prodotti agroalimentari e dei vini della Valtellina sono abbinati a inediti tour tra le meraviglie del centro urbano e del territorio circostante. Le “passeggiate di gusto” prevedono assaggi di street food “sciatt & beer” sulla passerella ciclopedonale delle Cassandre, un ponte tibetano mozzafiato che unisce le frazioni di Mossini e Ponchiera. Questa adrenalinica e inedita location è la sede di degustazioni gourmet “tra cielo e terra”. Per chi vuole saperne di più sull’eredità storica e culturale di Sondrio e del suo territorio c’è il percorso “Guarda, ascolta e gusta”, tra note musicali e sapori imperdibili; in piazza Cavour ci sono i laboratori di cucina per imparare a preparare i tradizionali pizzoccheri valtellinesi. Sono in programma anche percorsi in bicicletta o in e-bike, momenti di relax con il Wine Yoga, con una sessione tra i vigneti e la cantina dell’azienda vitivinicola Marsetti. Sono in programma anche numerose iniziative culturali in collaborazione con i musei cittadini, con visite gratuite, momenti di divertimento nelle vie e nelle piazze, con il mercato storico e il volo di aquiloni giganti. Tutte le informazioni su www.visitasondrio.it.

100% PUGLIA, Milano – Da giovedì 30 marzo a domenica 2 aprile i sapori e le tradizioni di Puglia si trasferiscono a Milan, in Piazza Città di Lombardia, con tanto di ulivi, trulli, luminarie sontuose come quelle delle feste patronali. Il miglior cibo di strada, realizzato con gli squisiti prodotti pugliesi sia dolci che salati, accompagnati dalle ottime birre del territorio, propongono un vero e proprio viaggio del gusto. Ci sono bancarelle di prodotti enogastronomici, artigianato e offerte degli hobbisti; ci si rallegra ammirando le esibizioni degli artisti di strada, gli spettacoli di pizzica e serate di dj set. L’ingresso è libero. Informazioni e orari: www.facebook.com.

FESTIVAL DELLA CARBONARA E CUCINA ROMANA, Arcore (Monza) – Da venerdì 31 a domenica 2 aprile anche la cucina romana si trasferisce in nord Italia, scendendo in campo ad Arcore (Monza), per tre gustosi giorni di festa e tradizione. Piatti fumanti di pasta, succulenti secondi a base di carne e altre sfiziose prelibatezze sono proposte dai migliori street chef. Regina della festa è, ovviamente, è la Carbonara, giustamente affiancata da Gricia, Amatriciana o Cacio e pepe. Tra i secondi non possono mancare la porchetta di Ariccia e i carciofi alla giudia. Per annaffiare queste prelibatezze non mancano le migliori birre artigianali. I bambini si divertono con le performances degli artisti di strada e con le bolle giganti. L’ingresso è gratuito. Informazioni: www.facebook.com

FIERA DEI TERRITORI – Agritravel e Slow Travel Expo, Bergamo – Un fine settimana, da venerdì 31 a domenica 2 aprile, all'insegna della sostenibilità e dell'ambiente, dell'arte e delle tradizioni: la fiera di Bergamo ospita Agritravel e Slow Travel Expo, manifestazione che promuove il turismo slow, outdoor ed esperienziale. Una delle aree tematiche della manifestazione è dedicata all’enogastronomia, nella quale il cibo diventa attrattiva culturale e simbolo di tipicità, e nella quale “gustare i territori” attraverso presentazioni, show cooking e prodotti tipici. Le altre aree tematiche sono dedicate a cicloturismo, montagna, cammini, accessibilità, vie d’acqua, folklore e sostenibilità. Nelle giornate del 30 e 31 marzo, la manifestazione è aperta ai soli operatori del settore, mentre sabato e domenica è accessibile al pubblico. Informazioni: www.agritravelexpo.it.

MESSER TULIPANO, Castello di Pralormo (Torino)- Prende il via il 1° aprile e continua fino al 1° maggio l’edizione numero 23 di “Messer Tulipano”, la kermesse all’insegna di questi splendidi fiori che animano di colori e profumi il parco storico del Castello di Pralormo, nel cuore del Piemonte. Oltre 100.000 tulipani e narcisi dipingono quadri nelle aree del giardino con un nuovo piantamento, rinnovato nelle varietà e nell’aspetto, in continuità con la tradizione inaugurata nel XIX secolo dall’architetto di corte Xavier Kurten, artefice di alcuni dei più importanti giardini delle residenze sabaude. Gli spazi verdi ospitano aiuole dalle forme diverse, ma sempre attente a rispettare l’impianto storico e prospettico del parco. In coincidenza con la manifestazione sono in programma mostre ed esposizioni a tema. Non mancano le aree dedicate al giardinaggio e alle eccellenze enogastronomiche del territorio, per assaggi sfiziosi e un gustoso shopping. Nel parco ci sono zone pic-nic, mentre nei negozi del paese c’è la possibilità di acquistare i prodotti delle cascine locali. Informazioni su orari e prezzo dei biglietti: www.castellodipralormo.com.



FESTA DEL TORTELLO E DEL MAIALINO, Vicchio (Firenze) – Vicchio festeggia per cinque settimane, compresi i giorni di Pasqua, la tradizione e la buona gastronomia. Fino al prossimo 10 aprile, ogni sera l’appuntamento è con gli stand gastronomici aperti per cena, mentre sabato, domenica e festivi sono a disposizione anche a pranzo. Il menù della festa è all'insegna della buona cucina tradizionale e comprende tortelli fatti a mano, preparati con le patate mugellane e conditi con il classico ragù di carne o anche con ragù al cinghiale, ficattole, peposo di cinghiale, bistecca, pappardelle e molte altre specialità tipiche. La ficattola è una pasta fritta, che si può accompagnare sia con il dolce sia con il salato, tipica della regione Toscana, la cui composizione varia a seconda delle località. La festa si svolge all'interno del Lago Viola, situato in Località Boccagnello 15 a Vicchio, e si tiene in locali coperti e riscaldati. Quest'anno c’è anche uno spazio per bambini gratuito e area spiaggia sul lago. A disposizione ampi spazi naturali per fare una bella passeggiata e un parcheggio con area gratuita per la sosta di camper. Informazioni: www.facebook.com. https://www.facebook.com/festadeltortello.



LA SAGRA DELL'ASPARAGO, Roma - Appuntamento presso l’AgriPark, il parco attrezzato della Tenuta Biologica Agricoltura Nuova (Via Castel di leva 371) sabato 1 e domenica 2 aprile per festeggiare gli asparagi in uno scenario immerso nella splendida campagna romana a contatto con gli animali della fattoria. In questa dimensione “campagnola”, cuochi e ristoratori propongono un menù a tema invitante e gustoso, fatto di piatti tradizionali, classici e di ricette nuove e rivisitate. La Sagra è l’opportunità per gustare pietanze a base di asparagi, ma anche altri prodotti stagionali, biologici e di qualità. È anche possibile acquistare asparagi biologici freschi ed asparagi selvatici, più fini e leggeri ma dal gusto intenso. Tra i piatti forti della sagra ci sono, ad esempio, i ravioli di ricotta di pecora su crema di asparagi, le mezze maniche alla carbonara di asparagi, le scaloppine al limone e asparagi, le bruschette alla crema di asparagi con e senza Tartufo e molto altro. Per i bambini ci sono occasioni di divertimento all’aria aperta con animazione, e la possibilità di fare acquisti nel punto vendita Biologico di NaturaSI. L’appuntamento è dalle 12.00 alle 17.00 e l’ingresso è gratuito. Informazioni: www.facebook.com https://www.facebook.com/agripark.casteldileva.371/

SAGRA DELL'ASPARAGO E DEI PRODOTTI TIPICI DI CANINO, Viterbo – La 18esima edizione della sagra si svolge da venerdì 31 marzo a domenica 2 aprile a cura della Pro Loco di Canino. L'asparago verde è un ortaggio che predilige i pendii scoscesi e ama nascondersi fra le erbacce: non è facile da trovare, ma è diffuso in questo tratto dell'Alto Lazio. È noto come il "mangiatutto" perché nessuna delle sue parti viene scartata e ognuna, sapientemente abbinata, può regalare ai piatti, dal primo al dolce, un sapore unico e particolare. In occasione della sagra si può gustare nelle lasagne con asparagi e salsiccia, nel rollè farcito e di asparagi al forno, oppure in uno speciale semifreddo all'asparago proposto in degustazione, o ancora nella frittata più grande del mondo, che sarà preparata in piazza con 1.500 uova e oltre un quintale di asparagi. Quattro giorni di festa con un ricco programma che prevede, oltre ai momenti gastronomici, spettacoli, mostre, competizioni e intrattenimenti per bambini. Informazioni:

www.facebook.com.

FESTA ALL'ITALIANA DEI MONTI DAUNI, Lucera (Foggia) - Appuntamento da giovedì 30 marzo a domenica 2 aprile in Piazza Matteotti (di fronte alla Villa Comunale) per la Festa all'Italiana dei Monti Dauni, a cura dell'Associazione A.M.I.P. Ci sono prodotti tipici, Idee per la casa, cioccolato, commercio e agricoltura.