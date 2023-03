Eurochocolate Spring: a Perugia il cioccolato di primavera

In attesa della Pasqua , il claim della manifestazione è Ovvio , nuovo format nato per scoprire Perugia a Passo d’Uovo. Teatro della manifestazione sono gli storici Giardini del Frontone e altre zone della città.

Ad attendere i chocolovers ci sono tanto buon cioccolato e imperdibili attività a tema: dall’immancabile Chocolate Show con ben 45 espositori dei migliori prodotti in cioccolato, a un ricco calendario di degustazioni, cooking show e laboratori, fino all’accogliente Oval Bar by Domiziani, dotata di esclusivi tavoli a forma d’uovo.



CHOCO-LAB – Un luogo dolcissimo in cui incontrare tutti i giorni i Maestri Pasticceri e Cioccolatieri. Un’ampia sezione degli appuntamenti di quest’anno è firmata dalla Regione Umbria che, presso l’Umbria Taste Arena, propone delizie di cioccolato ed eccellenze agroalimentari umbre. Tutti i giorni, alle ore 12, Dolcissima Umbria propone ai visitatori la preparazione live di golose praline di cioccolato a base di vino, patate, farro o tartufo, in compagnia del Maître Chocolatier Nicola Maramigi, che il pubblico può ritrovare anche alle ore 14 con “Gli ovetti curiosi”, alle prese con la creazione di originali prelibatezze pasquali. Altri appuntamenti quotidiani, alle 13 e alle 15, sono le degustazioni guidate alla scoperta delle varietà del cacao, a cura di voglioCioccolato. Alle ore 17, invece, Assosommelier presenta Vino&Cioccolato, degustazioni guidate di cioccolato abbinato ai vini umbri. Tra i protagonisti della Umbria Taste Arena anche Mastro Cianuri che nei fine settimana (venerdì, sabato e domenica) alle ore 16 spiega al pubblico I segreti del gelato al cioccolato; la ricercatezza dei ChocoCocktail firmati Botanica Concept Bar, in programma dal lunedì al venerdì alle ore 18; e la raffinatezza de Il Design da mangiare proposto dal Maître Chocolatier Nicola Maramigi sabato 24 e domenica 26 marzo alle ore 10.



E ancora, presso il Choco Lab, in collaborazione con ICAM e FBM, quattro imperdibili special event: il primo in compagnia di Roberto Portanova e del suo laboratorio di pittura delle uova, sabato 25 alle ore 11, mentre domenica 26 marzo, sempre alle ore 11, sarà l’architetto del gusto Davide Merigo a sorprendere il pubblico con il live show “La prima volta non si scorda mai”. Protagoniste del secondo weekend sono invece la “Chocolate Adventure” guidata da Chiara Chiasso e Giovanni Indino, e “The vegan Chocolate experience”, a cura del Maestro Emanuele di Biase, in programma rispettivamente sabato 1 e domenica 2 aprile alle ore 11.

Il palco del Choco Lab ospita anche imperdibili degustazioni di Grappa & Cioccolato firmate ANAG, i laboratori “Guarda e impara con Stella”, firmati I dolci di Stella, da lunedì 27 a giovedì 31 marzo alle ore 16 e “La Preistoria del Cioccolato” con protagonista il cioccolato di Modica Igp, raccontato da Federico di Rosa, sabato 1 e domenica 2 aprile alle ore 10.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti, con prenotazione obbligatoria per le sole attività di sabato e domenica sul sito www.eurochocolate.com.



PER I BAMBINI - Per loro ci sono ben dieci aree di “Choco Funny”, con intrattenimento a tema che fonde gioco e didattica. Si inizia con un viaggio nelle lontane Terre del Cacao, a cura dell’Associazione ecuadoriana di produttori di cacao UNOCACE Inoltre, grazie a “Piantala”, un’esclusiva full immersion tra vere piante di cacao, ogni visitatore può piantare il proprio seme di cacao e tornare a casa con un ricordo di cui prendersi cura. Per un tuffo nell’arte ci sono i laboratori di Choco Art e Ovigami, in collaborazione con La Casa degli Artisti, in cui ciascuno può mettere alla prova la propria creatività con disegni applicati a golose uova di cioccolato e simpatiche creazioni a tema pasquale.

E ancora, tanti divertenti giochi: dalla Caccia all’Uovo, alla ricerca di almeno quattro ovetti di colore diverso nascosti nel giardino di Eurochocolate, al Tiro all’Uovo, tentando di centrare un bersaglio a tema, passando per la Pesca all’Uovo, presso il piccolo specchio d’acqua presente all’interno dei Giardini, fino alla Maratova, una corsa con i sacchi di juta utilizzati per trasportare il cacao. Tra le new entry di quest’anno, ecco Mestovo, per mettere alla prova concentrazione ed equilibrio, e un fantastico Chocobowling, con uova di Pasqua al posto dei birilli.

Tutte le attività del circuito “Choco Funny” sono accessibili liberamente, con l’eccezione di “Piantala” e “Choco Art”. È tuttavia consigliato l’acquisto di Eggoqua, il Cestino dalle Uova d’Oro, che, a partire da 4 euro, permette di giocare e di ricevere golose uova di cioccolato.



PER GLI ACQUISTI - Non manca il classico Chocolate Show, il grande emporio del cioccolato con il suo imperdibile assortimento di firme nazionali e internazionali, tra cui la Bottega delle Monache di Assisi che con il marchio Ora et Labora propone i prodotti dell'antica tradizione monastica come olio, marmellate, biscotti e birra.



PER SCOPRIRE PERUGIA - Inoltre, per invitare tutti i golosi a scoprire il bellissimo Centro Storico della Città, torna con il Patrocinio del Comune di Perugia, la Caccia al Tesovo, pensata proprio per valorizzare i principali punti di interesse dell’Acropoli. Ci sono cinque itinerari alla scoperta degli altrettanti Rioni storici della città: Porta Sole, Porta San Pietro, Porta Eburnea, Porta Santa Susanna e Porta Sant’Angelo.



Per scoprire tutti gli appuntamenti del ricchissimo programma e avere tutte le informazioni per organizzare la visita, sito Internet www.eurochocolate.com.