Marche: tutto pronto per il Gradara Ludens Festival

IL TEMA DELL’ARIA - Il festival quest’anno ha come tema principale l’aria e i giochi d’aria. Tra giochi tradizionali e giochi di parole, giochi da tavolo e di ruolo, giochi di battaglie in scala e giochi tradizionali, letture e storytelling, laboratori e giocoleria, circo e ludobus, sarà un lungo weekend di divertimento per tutta la famiglia. Gradara Ludens Festival 2024 mette a disposizione dei visitatori le sue piazze, i giardini, i cortili, le vie più rappresentative, le terrazze, le sale dei palazzi storici trasformando Gradara in un grande “campo” di gioco a cielo aperto. A partire da sabato mattina alle 10 e fino a domenica sera gli spazi del borgo diventeranno teatro di sfide, tornei, presentazioni, tavoli da gioco, esibizioni, iniziative speciali, con la presenza di nomi di eccezione. Il tema del Festival verrà così celebrato con un ricchissimo programma di attività e iniziative ludiche per grandi e piccoli.



I PREMI - Gradara Ludens Festival 2024 avrà il suo momento clou nella serata di sabato 21 alle 20.30, nella bellissima cornice del cortile del castello, dove si svolgerà la consegna dei Premi Gradara Ludens, che il Comitato Scientifico della manifestazione ha assegnato quest’anno a quattro personalità che si sono distinte nel settore ludico: Enrico Di Ciolo, grande schermidore e allenatore della Nazionale di Scherma dal 1994, Dario De Toffoli, autore e giornalista, Lucia Biagiotti e Ilaria Santoni, responsabili dell’Ingegneria del Buon Sollazzo, associazione che da anni promuove il gioco come coesione sociale e strumento di sana crescita, e infine Arnaldo 'Bibo' Cecchini, fra i massimi esperti di simulazione giocata. Come da tradizione, saranno gli stessi vincitori ad automotivare la loro vittoria, spiegando quali sono (secondo loro) le ragioni per cui hanno meritato l’ambito riconoscimento, che nel tempo ha raggiunto e insignito figure importanti del mondo del gioco e della cultura nazionale, tra i quali, Michele Serra, Giampaolo Dossena, Umberto Eco, Stefano Bartezzaghi, Edoardo Sanguineti, Alessandro Bergonzoni, Moni Ovadia, David Riondino.



GIOCOCIRCO - L’artista di punta del Gradara Ludens Festival 2024 sarà Lidia Letizia, artista e atelierista che lavora con i libri, le parole e la poesia – con installazioni che si muovono con l’aria e che crescono con la partecipazione dei visitatori. Tra i tanti ospiti che animeranno la manifestazione, il GiocoCirco che porterà da Pavia una selezione di attrezzi di giocoleria e di attività circensi e metterà a disposizione Gioco né in cielo né in terra, un percorso spettacolare e giocato dedicato al tema della manifestazione. La Piazza d’arme del Castello accoglierà due giochi tradizionali della provincia: da Urbino i creatori di Aquiloni, e da Schieti quelli di trampoli. Presso la Casa del Gufo, Anna Maria Venera dell'Università di Torino ci farà conoscere i giochi popolari basati sull'aria, dalle girandole agli elicotteri, passando per i semi di tiglio. Andrea Angiolino porterà una selezione dei propri giochi in tema col festival, dagli aerei di Wings of Glory e del Gobbo Maledetto, fino all’anteprima del nuovo Paradiso.