Gusti di Frontiera: Gorizia mette il mondo a tavola

45 NAZIONI - Con 350 stand in rappresentanza di 45 diversi Paesi dai cinque continenti, radunati, come da tradizione, in 14 Borghi distribuiti nell’intera superfice del centro città, Gorizia si conferma capitale dei sapori dal mondo. Tra goloso cibo di strada, piatti legati alla tradizione e specialità più spiccatamente esotiche, la geografia del gusto proporrà Borgo Italia che darà ampio spazio a tutte le regioni italiane, compreso Borgo Friuli Venezia Giulia, con tutta la migliore enogastronomia della regione ospitante.



I BORGHI - Gusti di Frontiera a Gorizia è insomma la kermesse enogastronomica forse più importante di tutto il Nordest, merito di una formula ideata già nel 2007 che vede le strade e le piazze di Gorizia divise in vari “borghi” che rappresentano altrettante nazioni, ormai di tutto il mondo. L’Europa sarà suddivisa in Borgo Nord Europa, Borgo Europa Centrale e Borgo Slovenia e Balcani. Un posto a sé stante per Borgo Francia e per Borgo Iberico. Spiccano anche il Borgo Latino e Americano, Borgo Oriente e la new entry Borgo Dolci Gusti, che raduna le tante proposte dolci giunte agli organizzatori. Nel grande villaggio del gusto trovano posto anche le gettonatissime offerte di Borgo Truckfood.



SALOTTO DEL GUSTO - In Piazza Sant’Antonio troverà spazio anche il rinnovato Salotto del Gusto, un’arena che ospiterà per quattro giorni incontri, presentazioni editoriali e talk, il tutto anche in live streaming, con protagonisti della scena locale del food e “stelle” del panorama culinario nazionale. Curato dai giornalisti Nicola Santini e Fabiana Romanutti, sarà proprio il Salotto del Gusto ad ospitare, giovedì 26 settembre, l’inaugurazione ufficiale della manifestazione: un evento affidato, a partire dalla 17.00, ad un volto notissimo del piccolo schermo, Tessa Gelisio, alla guida dello storico programma di Italia1 Cotto e Mangiato, in onda ogni giorno durante il TG Studio Aperto, dove l’autrice e conduttrice televisiva svela ricette e trucchi in cucina. Ad affiancare sul palco la “madrina” ufficiale di questa edizione, l’autore televisivo Aldo Dalla Vecchia, inventore di programmi storici televisivi come Verissimo, Target e The Chef, che rivelerà alcuni “dietro le quinte” di questi programmi di successo. A precedere l’incontro, nello stand di PromoTurismo, che cura l’appuntamento, l’attesa esibizione del violinista Pierpaolo Foti.