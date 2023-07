Giulianova: in Abruzzo il Carnevale è sul mare

Festeggiare il Carnevale in momento davvero inconsueto dell’anno: succede a Giulianova , che sceglie il mare come passerella per una coloratissima sfilata carnevalesca di barche variopinte, e sabato 5 agosto come data per il suo specialissimo “Carnevale sul mare”, nel quale ognuna delle contrade cittadine è rappresentata da un carro allegorico.

La manifestazione, in gemellaggio con il prestigioso Carnevale di Misterbianco in Sicilia, ha un’apertura spettacolare sabato 5 agosto alle ore 19.30. Il via alle barche con gruppi mascherati è scandito da un pittoresco volo di variopinte mongolfiere, abbellite dai disegni realizzati da oltre milleduecento bambini.



Dalle ore 21.00 la festa prosegue su tutto il lungomare; questa volta sotto una pioggia di coriandoli, con la sfilata di carri allegorici allestiti dalle contrade, con i gruppi mascherati e le bande musicali.

La finalità dell’iniziativa è molto importante. Il “mare” protagonista di emozione e divertimento, è anche palcoscenico dell’ iniziativa sociale “plastic free”, volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dell’eliminazione in mare del polistirolo utilizzato per lo stoccaggio del pesce. L’inquinamento da microplastiche interessa tutti i mari del mondo ed è una delle cause di contaminazione del pesce che entra nella nostra catena alimentare.

Gioia e divertimento in questa calda estate, senza perdere di vista la conservazione e la tutela dell’ambiente e della nostra salute.