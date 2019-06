Gite fuori porta: tradizioni e buoni sapori d’estate

FESTA DELLE ERBE DI PRIMAVERA - Forni di Sopra – Udine - Forni di Sopra celebra le deliziose erbe spontanee della Carnia con una festa che raggiunge il suo culmine sabato 15 e domenica 16 giugno. Le stradine del borgo ospitano la mostra mercato dei prodotti agricoli e artigianali, con possibilità di degustazioni per assaporare tante specialità semplici e genuine anche nei ristorantini locali. Animazioni e giochi per i bambini e serate musicali per tutti. Ci sono momenti in cui scoprire erbe, funghi, frutti di bosco e prodotti caseari delle malghe locali, anch’essi legati alle erbe montane. INFORMAZIONI - www.fornidisopra.it .



EASY FISH - Lignano Sabbiadoro - Udine – La cittadina ospita un vero festival del pesce dell'Adriatico: l’appuntamento con il sapore del mare è da venerdì 14 a domenica 16 giugno con tante specialità agroalimentari locali sulla Terrazza a Mare e sul Lungomare Trieste. L’evento, giunto alla sua quinta edizione, prevede show cooking, degustazioni, laboratori e numerosi eventi tutti dedicati al pesce, con stand legati al mondo dello street food, aziende agricole e vitivinicole, birrifici artigianali, produttori di specialità gastronomiche che trasformano il lungomare in un vero ristorante a cielo aperto. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito. INFORMAZIONI - easyfish.info.



SAGRA DELLA CIPOLLA ROSSA - Breme – Pavia – Continua la festa per scoprire la dolcezza della cipolla rossa, tipica della Lomellina, con tanti piatti tipici, zuppe e pizze. Gli stand gastronomici sono aperti tutti i giorni dalle 19.30 alle 22.30, la domenica anche dalle 12.30 alle 15.00, fino a domenica 16 giugno. Tutte le sere sono in programma momenti musicali, balli e spettacoli, visite guidate e audioguidate ai monumenti storici, la mostra fotografica dal titolo "Dalla messa a dimora alla raccolta" e, nel weekend, il mercatino di artigianato e hobbisti con oltre 50 bancarelle. INFORMAZIONI www.sagracipollarossa.it.



FESTA DEL TORTELLO AMARO - Castel Goffredo (Mantova) – Buoni sapori e aromi intensi a Castel Goffredo, in provincia di Mantova, da giovedì 13 a domenica 16 giugno. Un fine settimana a base di tortelli, tagliatelle alle erbe, polenta, frittata ed elisir verdeamaro, ospitato nel parco La Fontanella per celebrare il tortello, piatto tipico locale a cui la Pro Loco da anni dedica una festa per valorizzarne bontà e caratteristiche. L’ingrediente principale è l’erba amara, ovvero la Balsamita Major o Erba di San Pietro, utilizzata nella preparazione del tortello e di altre pietanze della cucina castellana da degustare tutte le sere a partire dalle ore 19.00. Dalle ore 21.00, invece, ci si scatena nel ballo sui ritmi latino-americani e sulle note del tango. INFORMAZIONI www.tortelloamaro.it.



SAGRA DEL LAMBRUSCO E DEGLI SPIRITI DIVINI - Albinea (Reggio Emilia) – Chi ama il buon bere trova ad Albinea, da giovedì 13 a domenica 16 giugno, una bella festa in onore del Lambrusco in abbinamento ai migliori piatti della gastronomia locale e nazionale. Centro della festa è "Centolambruschi", una grande enoteca in cui si svolgono degustazioni guidate. Tra i buoni sapori da godere ci sono l’aceto balsamico e il parmigiano reggiano e, per chi vuole saperle tutte, domenica 16 giugno, c’è anche la visita guidata all’ acetaia di Albinea, aperta per l'occasione. Ci sono anche concorsi, disfide, spettacoli, esposizioni e dibattiti. INFORMAZIONI www.prolocoalbinea.it.



SAGRA DELLA VONGOLA VERACE - Goro (Ferrara) – Sapori di mare e prodotti dell’Adriatico anche a Goro, sul delta dl Po, per tre weekend consecutivi di festa e di gusto, da venerdì 14 a domenica 30 giugno. Protagonista è la vongola locale, da scoprire in tante deliziose ricette. La Sacca di Goro è infatti un habitat ideale per cefali, orate, branzini e per la riproduzione e l'allevamento di cozze, ostriche e, appunto, vongole veraci. Oltre ad assaggiare piatti deliziosi a base di pescato e frutti di mare, la festa è l’occasione per esplorare la laguna e le sue oasi con piacevoli escursioni in barca, con partenza dai porti di Goro e Gorino. Ingresso libero: INFORMAZIONI: www.comune.goro.fe.it.



ZOLA JAZZ&WINE - Zola Predosa (Bologna) - Quattro weekend di musica e buon bere in occasione dell’edizione numero 20 del festival musicale-enologico che apre la stagione estiva a Zola Predosa, in provincia di Bologna. La manifestazione propone, da sabato 15 giugno a sabato 6 luglio, un viaggio alla scoperta del buon vino locale e delle cantine vitivinicole del territorio, con un ricco programma di eventi. Gli appuntamenti principali sono cinque: tre concerti in vigna eseguiti da grandi artisti e due serate in cantina in contesti esclusivi. Alla proposta musicale ogni evento abbina un’interessante offerta gastronomica; appuntamento speciale venerdì 21 giugno presso il Centro Socio Culturale S. Pertini di Zola Predosa; con il concerto "Il Jazz corre sulla Bazzanese". INFORMAZIONI: www.zolajazzwine.it.



INFIORATA DI CITTÀ DELLA PIEVE – Città della Pieve (Perugia) - Si comincia giovedì 13, anche se l’apice della festa è nel fine settimana 20-23 giugno: è l’edizione numero 54 dell’Infiorata del Terziere Casalino di Città della Pieve, che celebra quest’anno il genio di Leonardo da Vinci a 500 anni dalla sua morte, nell’Infiorata dedicata al santo Patrono San Luigi Gonzaga. Il suggestivo tappeto di fiori di oltre 900 metri quadrati viene creato sabato 22 e domenica 23 giugno, ma si festeggia già dal giorno 13: la Taverna del Barbacane (aperta tutte le sere ad eccezione del 17 e del 20 giugno) è pronta a solleticare i palati con i piatti della tradizione. La festa abbina sapientemente arte, spiritualità, storia, gastronomia e antiche tradizioni popolari. Informazioni: www.terzierecasalino.it/Infiorata.



FESTA DEL PESCATO DI PARANZA - Castellabate (Salerno) - Il borgo del Cilento profuma dei buoni sapori del mare e del pesce da venerdì 14 a domenica 16 giugno in una kermesse gastronomica, ospitata in piazzale di "Campo dei Rocchi", tra le frazioni di Santa Maria e Lago a Castellabate, celebre per aver ospitato le riprese del film "Benvenuti al Sud". Tra le tante specialità preparate dai ristoranti locali, sono da non perdere la frittura di paranza, la classica pasta e fagioli con le cozze, le frittelle di mare, i dolci e tanti altri prodotti tipici, accompagnati dal buon vino locale. Come nella scorsa edizione, c’è la padella gigante (quattro metri di diametro) nel quale vengono fritti 40 quintali di pesce da gustare nel corso delle tre serate di festa. Momenti di intrattenimento musicale, mercatini gastronomici e laboratori artigianali. INFORMAZIONI www.associazionepuntatresino.it.