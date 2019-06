Gite fuori porta di gusto, con tanti sapori estivi

VALES FEST - Borghetto di Valeggio sul Mincio (Verona) – Birra per tutti e per ogni gusto con questa bella manifestazione dedicata alle birre artigianali dal gusto sano e naturale, senza conservanti. A Borghetto se ne possono assaggiare decine e anche in abbinamento a tanti deliziosi piatti della tradizione e con il sottofondo musicale offerto da orchestre dal vivo. L’appuntamento è da giovedì 20 a domenica 23 giugno, negli spazi delle Colonie Elioterapiche. INFORMAZIONI :https://valeggio.com.



FESTA DELLA LAVANDA - San Giacomo delle Segnate (Mantova) – Una domenica di relax nella natura, il 23 giugno, immersi nel sottile aroma dei fiori viola di lavanda, in una manifestazione tutta dedicata alla natura e alle cose buone di una volta. La lavanda ispira anche la gastronomia con curiosi sorbetti, gelati e anche birra. L’appuntamento è nel lavandeto dell'agricola Stoffi, a San Giacomo delle Segnate per un evento che promuove tradizioni, cultura e prodotti locali. Tra le attività in programma ci sono la visita al lavandeto immerso nella campagna mantovana, con la possibilità di raccogliere, forbici e cestini alla mano, la lavanda in pieno campo. E da gustare ci sono lambrusco mantovano, formaggio di capra, risotto, gnocco fritto e maccheroncini al ragù. INFORMAZIONI www.agricolastoffi.net.



FESTIVAL DELLA ROMAGNA - Cervia (Ravenna) - I sapori del mare si scoprono a Cervia, tra profumi, cultura, tradizioni, storia, balli, musica e allegria tipici della Romagna. Si festeggia da mercoledì 19 a domenica 23 giugno in una full immersion esperienziale tra i riti, i miti e il divertimento di questa terra votata all’ospitalità. Ci sono le arti creative, musicali ed economiche, incontri informativi culturali-espositivi e il divertimento con balli e musica. INFORMAZIONI www.festivaldellaromagna.it.



FESTA ARTUSIANA - Forlì - Suoni, profumi e sapori riempiono il centro storico della città che ha dato i natali a Pellegrino Artusi, il gastronomo padre della cucina italiana. Nove giorni di festa tra buon cibo, cultura e intrattenimento, da sabato 22 a domenica 30 giugno: i piaceri del palato si accompagnano alla riflessione culturale e sociale della tavola, con degustazioni, spettacoli, concerti, incontri e mostre. Le oltre 700 ricette artusiane di ieri e di oggi sono protagoniste di esposizioni inedite, e di oltre 150 appuntamenti fra laboratori e incontri basati sulla cultura del cibo. Note di musica jazz colorano le serate conclusive con un tocco di eleganza. Come da tradizione, vengono assegnati il "Premio Artusi" e i "Premi Marietta ad Honorem”. INFORMAZIONI www.festartusiana.it.



SAGRA DELLA VONGOLA VERACE - Goro (Ferrara) – Secondo fine settimana con i sapori di mare e prodotti dell’Adriatico a Goro, sul delta del Po, per una lunga festa di gusto che prosegue fino a domenica 30 giugno. Protagonista è la vongola locale, da scoprire in tante deliziose ricette. La Sacca di Goro è infatti un habitat ideale per cefali, orate, branzini e per la riproduzione e l'allevamento di cozze, ostriche e, appunto, vongole veraci. Oltre ad assaggiare piatti deliziosi a base di pescato e frutti di mare, la festa è l’occasione per esplorare la laguna e le sue oasi con piacevoli escursioni in barca, con partenza dai porti di Goro e Gorino. Ingresso libero: INFORMAZIONI: www.comune.goro.fe.it.



ZOLA JAZZ&WINE - Zola Predosa (Bologna) - Quattro weekend di musica e buon bere in occasione dell’edizione numero 20 del festival musicale-enologico che apre la stagione estiva a Zola Predosa, in provincia di Bologna. La manifestazione propone, da sabato 15 giugno a sabato 6 luglio, un viaggio alla scoperta del buon vino locale e delle cantine vitivinicole del territorio, con un ricco programma di eventi. Gli appuntamenti principali sono cinque: tre concerti in vigna eseguiti da grandi artisti e due serate in cantina in contesti esclusivi. Alla proposta musicale ogni evento abbina un’interessante offerta gastronomica; appuntamento speciale venerdì 21 giugno presso il Centro Socio Culturale S. Pertini di Zola Predosa; con il concerto "Il Jazz corre sulla Bazzanese". INFORMAZIONI: www.zolajazzwine.it.



INFIORATA DI CITTÀ DELLA PIEVE – Città della Pieve (Perugia) – Nel fine settimana 20-23 giugno arriva al suo apice la festa in occasione dell'edizione numero 54 dell’Infiorata del Terziere Casalino di Città della Pieve, che celebra quest’anno il genio di Leonardo da Vinci a 500 anni dalla sua morte, nell’Infiorata dedicata al santo Patrono San Luigi Gonzaga. Il suggestivo tappeto di fiori di oltre 900 metri quadrati viene creato sabato 22 e domenica 23 giugno. La Taverna del Barbacane (aperta tutte le sere ad eccezione del 17 e del 20 giugno) è pronta a solleticare i palati con i piatti della tradizione. La festa abbina sapientemente arte, spiritualità, storia, gastronomia e antiche tradizioni popolari. Informazioni: www.terzierecasalino.it/Infiorata.