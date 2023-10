F@Mu 2023: una domenica al Museo con la famiglia

Iniziato nel 2013 con la prima edizione pilota che vide la partecipazione di 340 musei italiani, F@Mu è arrivato a coinvolgere in dieci anni di attività circa 1200 realtà museali, perseguendo l’obiettivo di fare dialogare famiglie e musei, educando bambini e adolescenti con l’intento di renderli nuovi fruitori culturali consapevoli dell’arte italiana, e al contempo di spingere i Musei a proporsi in maniera sempre più accessibile e “family friendly”.



"Diversi", ma uguali - Proseguendo il percorso tematico inaugurato la scorsa edizione e lanciato con F@Mu 2022 | Diversi ma Uguali, F@Mu 2023 ha scelto come titolo di quest’anno “Apriti Museo”, un invito e un intento chiaro sin dal nome, volto a continuare a sostenere e a parlare ai bambini di inclusività e di accoglienza. L’edizione di quest’anno vuole inoltre presentare ai musei e alle famiglie un’altra tematica di grande importanza, quella dell’accessibilità museale. La giornata di apertura dell’edizione 2023, avrà luogo sabato 7 ottobre a Firenze, al Museo degli Innocenti , che racconta i sei secoli di storia dell’Istituto degli Innocenti, la più antica istituzione pubblica italiana a occuparsi senza soluzioni di continuità di accoglienza e promozione dei diritti di bambini e ragazzi. Anche quest’anno saranno moltissimi i musei, le fondazioni e gli spazi espositivi, pubblici e privati, che aderiranno all’iniziativa e che per la giornata di domenica 8 ottobre apriranno le proprie porte alle famiglie per proporre visite didattiche, giochi a tema, iniziative speciali e attività pensate appositamente per l’occasione.



Greg Heffley - Il testimonial ufficiale dell’evento di quest’anno sarà Greg Heffley, ovvero il celebre protagonista della serie di Jeff Kinney, Diario di una Schiappa, best seller mondiale che ha conquistato milioni di ragazze e ragazzi in tutto il mondo. Quest'anno per la prima volta il Taccuino F@Mu 2023 sarà redatto in linguaggio Easy to Read. Un linguaggio semplificato, codificato a livello europeo, che consiste nello spiegare concetti e parole in modo che possano essere compresi facilmente da tutti. A garantire la fruibilità dei testi è anche l'utilizzo dell'EasyReading font, un carattere ad alta leggibilità. Una pubblicazione inclusiva per tutti i bambini, resa possibile grazie al lavoro svolto dall'équipe di Museo per tutti dell'Associazione L'abilità Onlus che dal 2015, insieme alla Fondazione De Agostini, progetta percorsi specifici che garantiscono la fruizione del patrimonio culturale e paesaggistico alle persone con disabilità intellettive.



