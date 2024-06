Genova: un ventaglio di emozioni al Suq Festival - Teatro del Dialogo

IL TEATRO - In omaggio ai 25 anni dalla scomparsa di Fabrizio De Andrè aprirà il 26° Suq Festival, il 13 giugno, a Piazza delle Feste (a bazar ancora chiuso) la rappresentazione Princesa, una delle canzoni più famose di De Andrè nell’interpretazione di Vladimir Luxuria per la regia di Fabrizio Coniglio. Con una drammaturgia contemporanea di livello europeo Il Colore X, di Animanera (il 18 giugno), darà voce a tre interpreti dal background migratorio. Quanto mai attuale, e per certi versi un messaggio di speranza, è lo spettacolo Salam/Shalom, del CSS Teatro Stabile Venezia Giulia, (il 20 giugno, giornata internazionale del rifugiato) in prima nazionale al Suq, che mette in scena il dialogo tra due padri, uno israeliano e l’altro palestinese. In prima nazionale sarà anche la nuova produzione della Compagnia del Suq, Suq and frends, il varietà! dal libro Le voci del Suq, (il 22 e 23 giugno) che mischia numeri recitati e cantati, di danza e video.