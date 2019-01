Genova: le meraviglie di Antiqua 2019

Prende il via a suon di musica l’edizione 2019 di Antiqua, la mostra mercato di arte antica in programma ai Magazzini del Cotone del Porto Antico di Genova dal 26 gennaio al 3 febbraio,. La manifestazione, come ogni anno, presenta agli appassionati tante opere di grandissimo valore e importanza storica. A rallegrare l’atmosfera c’è il quartetto Paganini-Sivori del Teatro Carlo Felice che intrattiene i quattrocento invitati all'inaugurazione della manifestazione, in programma venerdì 25 gennaio alle 18.30.