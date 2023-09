Gardaland Stars Night: il Capodanno di fine estate

L’estate sta volgendo al termine, ma a Gardaland il divertimento continua: per mantenere alta l’allegria sabato 9 settembre è in programma Gardaland Stars Night, un vero e proprio Capodanno d’estate in grandissimo stile, per chiudere in bellezza la stagione estiva in un tripudio di musica, luci, effetti speciali e fuochi d’artificio.

Una serata da chiudere, in via del tutto esclusiva, alla 1,00 di notte. Protagonisti della serata sono i Planet Funk gruppo musicale made in Italy con oltre 20 anni di carriera internazionale alle spalle.