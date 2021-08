Gardaland: stagione 2021 meglio del 2020 anche con il Green pass

Primo bilancio delle attività del parco divertimenti di Gardaland , dopo l’introduzione del Green pass . Le recenti regole per il pubblico, in vigore dallo scorso 6 agosto con il certificato verde, obbligatorio per l’ingresso, penalizzano gli accessi al Parco, ma si respira comunque un clima di ottimismo nei confronti di una stagione che, comunque, si sta mostrando decisamente più positiva r ispetto a quella del 2020.

“I nostri hotel hanno raggiunto un livello di occupazione in linea con il 2019” afferma Aldo Maria Vigevani, Amministratore Delegato di Gardaland. “Se nei mesi di giugno e luglio l’occupazione media è stata del 90%, per il mese di agosto possiamo confermare lo stesso dato per le tre strutture: Gardaland Hotel, Gardaland Adventure Hotel e Gardaland Magic Hotel.” continua il dott. Vigevani, “Questi dati sono un segnale positivo di fiducia nei nostri confronti da parte di Visitatori che ogni anno tornano a trovarci ma anche di nuovi Ospiti che arrivano principalmente dal centro e sud Italia. Siamo sempre stati molto ottimisti e questo andamento positivo conferma che gli italiani hanno voglia di lasciarsi alle spalle i mesi difficili e di trascorrere insieme a famiglia e amici giornate di divertimento in totale sicurezza”.