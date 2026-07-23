Gardaland Resort inaugura Minecraft Meets The Mobs

L'evento è stato inaugurato ufficialmente assieme agli iconici mobs del celebre videogioco, accolti come vere e proprie star dai visitatori, desiderosi di scattare selfie e vivere incontri indimenticabili. Steve, insieme agli iconici Creeper, Chicken Jockey e agli altri protagonisti dell'universo Minecraft, è arrivato a Gardaland per incontrare la propria community nel mondo reale, dando vita a un'esperienza ispirata a uno dei videogiochi più amati degli ultimi anni e incentrata su condivisione, gioco e relazioni.