Gardaland Resort inaugura Minecraft Meets The Mobs
Da passione digitale a esperienza condivisa: per un periodo limitato, i fan di Minecraft e gli ospiti di Gardaland Resort potranno incontrare dal vivo e interagire con gli iconici mobs del videogioco
© Ufficio stampa
Una entusiasmante cerimonia inaugurale, culminata in una simpatica cascata di blocchi pixelati, ha dato ufficialmente il via a Minecraft Meet the Mobs, il nuovo evento a tempo limitato che, fino al 28 agosto, porta a Gardaland Resort l'universo di Minecraft, offrendo agli ospiti la possibilità di incontrare dal vivo i celebri mobs, esplorare esperienze a tema e vivere una giornata di divertimento in famiglia, adatta a tutte le età. Per l'estate 2026, Gardaland Resort è l'unica destinazione in Italia e una delle sole due location in Europa in cui è possibile vivere Minecraft Meet the Mobs, disponibile in contemporanea esclusivamente anche ad Alton Towers Resort, nel Regno Unito.
L'evento è stato inaugurato ufficialmente assieme agli iconici mobs del celebre videogioco, accolti come vere e proprie star dai visitatori, desiderosi di scattare selfie e vivere incontri indimenticabili. Steve, insieme agli iconici Creeper, Chicken Jockey e agli altri protagonisti dell'universo Minecraft, è arrivato a Gardaland per incontrare la propria community nel mondo reale, dando vita a un'esperienza ispirata a uno dei videogiochi più amati degli ultimi anni e incentrata su condivisione, gioco e relazioni.
Da oggi gli ospiti di Gardaland possono vivere un'esperienza ispirata a Minecraft e prendere parte ad alcune delle avventure che hanno reso il gioco famoso in tutto il mondo, incontrando i propri mobs preferiti. Un'avventura pensata per essere condivisa con amici, familiari, altri gamer e fan di Minecraft, celebrando l'inconfondibile universo a blocchi attraverso momenti di gioco e divertimento nel mondo reale.
Molto più di un semplice videogioco, Minecraft è una piattaforma creativa globale fondata su creatività, esplorazione e condivisione, capace di connettere milioni di persone attraverso la costruzione di mondi, avventure e storie sempre nuove. Valori che trovano naturale espressione anche nell'esperienza proposta da Gardaland Resort, dove il gioco diventa occasione di incontro e partecipazione attiva.
Il percorso prende il via dal Minecraft Hub, cuore pulsante dell'evento, dove gli ospiti possono incontrare i propri personaggi Minecraft preferiti, scattare foto ricordo e gustare snack a tema, come i TNT Exploding Popcorn, immergendosi fin da subito nell'atmosfera giocosa dell'universo Minecraft.
Da qui inizia il Baby Mobs Trail, un'avventura interattiva che si sviluppa attraverso sei diverse aree del parco. Il percorso accompagna gli ospiti alla scoperta di ambientazioni ispirate a Minecraft, popolate dagli irresistibili baby mobs. Si tratta di una caccia ai timbri pensata per stimolare esplorazione, scoperta e partecipazione attiva, trasformando ogni visita in un'avventura creativa e coinvolgente.
Dalla scena dedicata al baby panda fino alla tana del baby pig, passando per baby cat, baby wolf, baby chick e il portal trail, l'esperienza si trasforma in una vera missione alla scoperta di alcune delle creature più amate del videogioco, tra effetti speciali interattivi e tante occasioni di divertimento.
Gli ospiti che completeranno il Baby Mobs Trail e collezioneranno tutti i timbri dei baby mobs potranno riscattare un esclusivo premio digitale utilizzabile all'interno del gioco: un simpatico cappello rosa a forma di baby axolotl!
Il Minecraft Hub ospita inoltre numerose attività interattive ispirate al mondo Minecraft, tra cui Mob Hunt, Zombie Freeze, Creeper Countdown e Baby Mob Footsteps. In un'area dedicata, ospiti e fan potranno cimentarsi in sfide dinamiche e collaborative pensate per favorire il divertimento e il gioco di squadra.
Tra i momenti più attesi figurano gli esclusivi Meet & Greet con Steve, Creeper e Chicken Jockey, in programma al Minecraft Hub fino al 28 agosto. I fan avranno così l'opportunità di incontrare di persona alcuni dei personaggi più iconici del videogioco, scattare una foto ricordo e vivere un'esperienza reale ispirata all'universo Minecraft.
L'esperienza si completa con una speciale selezione di merchandising ufficiale Minecraft, disponibile presso il punto vendita dedicato per tutta la durata dell'evento.
Con Minecraft Meet the Mobs, Gardaland Resort conferma ancora una volta la propria capacità di portare in Italia esperienze di intrattenimento di livello internazionale, celebrando uno dei videogiochi più amati al mondo attraverso un'avventura dal vivo che unisce divertimento, creatività e condivisione.