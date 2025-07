Gardaland: il Parco festeggia 50 anni di emozioni e innovazione

La cinquantesima estate di Gardaland Resort è un susseguirsi di emozioni. A partire da sabato 28 giugno è in programma un intenso countdown di eventi: il Parco ha dato il via a Gardaland Night is Magic, con apertura prolungata fino alle 23.00, mentre l'irresistibile spettacolo “FOREVER GARDALAND – 50 anni insieme” celebra il grande anniversario con un’esplosione di luci, immagini, colori e giochi d’acqua. Le celebrazioni culmineranno il 19 luglio con il 50th Anniversary Party, un evento musicale in diretta nazionale su RTL 102.5, che trasformerà Piazza Jumanji in un’arena all’aperto fino all’una di notte, per un viaggio musicale che spazierà dagli anni '70 agli anni '90 fino alla musica contemporanea. Tra gli ospiti speciali, i The Trammps, leggende della disco music anni '70, seguiti da talenti della scena musicale italiana come Boomdabash, Sarah Toscano, Carl Brave, Rkomi e altri. Una serata ricca di energia, musica e allegria, che regalerà un’esperienza unica in una cornice straordinaria.