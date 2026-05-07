Gardaland Resort: al via la stagione 2026 fra trend e novità

La stagione 2026 di Gardaland Resort, il parco divertimenti di Castelnuovo del Garda (Verona), ha preso il via, entrando subito nel vivo, con segnali positivi che ne confermano solidità e crescita. Gardaland Resort si conferma una destinazione capace di rispondere in modo concreto alle nuove abitudini dei viaggiatori italiani ed europei grazie a soluzioni di soggiorno orientate a comfort e benessere, e a un’offerta di intrattenimento pensata per assicurare divertimento e creare ricordi condivisi. Il calendario di iniziative e di novità si annuncia denso di eventi, per tante giornate di allegra condivisione.
PREZZEMOLO E LA SUA PASSIONE PER LE FRAGOLE - Tra i prossimi appuntamenti spiccano dal 16 al 24 maggio, l’evento Prezzemolo Berry Bites, che prende ispirazione da un tratto distintivo di Prezzemolo: la sua passione per le fragole, simbolo della bella stagione e della sua personalità giocosa. L'iniziativa propone un calendario di giornate speciali e, in alcune date, dedicate soprattutto ai più piccoli e alle famiglie, con attività e ospiti esclusivi, esperienze di edutainment immersivo e momenti di intrattenimento. Tra gli appuntamenti, una speciale academy di disegno con Lorenzo De Pretto, illustratore e fumettista nonché autore di Prezzemolo, in cui i piccoli fan possono sentirsi ancor più vicini al loro personaggio del cuore imparando a disegnarlo passo per passo. Durante le giornate dedicate all’academy, Lorenzo De Pretto incontrerà i fan di Prezzemolo e firmerà dal vivo le copie del nuovo libro “Prezzemolo e il drago del tempo imperfetto”, uscito il 5 maggio.
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MINECRAFT “MEET THE MOBS” – Grande novità dell’estate 2026 è questo nuovo evento temporaneo in arrivo dal 18 luglio per sei settimane. L'esperienza, inclusa nel biglietto di ingresso al parco, permetterà di incontrare dal vivo i mob di Minecraft in un evento interattivo all’insegna del divertimento pensato per tutta la famiglia. Nel parco saranno presenti sei scenari ispirati al mondo di Minecraft con cuccioli di Mob posizionati in diverse aree: completando il percorso e collezionandoli tutti si potrà ottenere un esclusivo premio digitale legato al gioco, presso il Minecraft Hub. Gli ospiti potranno scattare foto da vicino con Steve e con i personaggi ufficiali di Minecraft, tra cui Creepers, Chicken Jockey, Axolotl, Cuccioli di Panda, Pulcini, Cuccioli di Lupo e molti altri. Non mancheranno golose proposte a tema come popcorn TNT Exploding e ghiaccioli Minecraft e merchandising ufficiale Minecraft. Che si tratti di giocatori esperti o di nuovi arrivati nel mondo di Minecraft, i visitatori di Gardaland Resort avranno la possibilità di provare in esclusiva il divertimento unico del gioco nella vita reale.
GARDALAND K-POP FESTIVAL - Tra i momenti più attesi spicca anche il primo Gardaland Kpop Festival, in programma il 13 e 14 giugno con appuntamenti esclusivi per l’intera giornata, a partire dalle ore 12. 00. Un’immersione totale e reale in un fenomeno globale che unisce musica, stile e community, per un vero e proprio Festival con artisti e performer provenienti direttamente dalla Corea, in esclusiva per Gardaland e per l’Italia, con alcune presenze uniche anche a livello europeo. Il palinsesto dell’iniziativa è ricco e dinamico, e verrà svelato progressivamente nel corso della stagione. Tra le anticipazioni già note, ci sono diversi momenti chiave come fan meet con gli artisti, masterclass di danza, tra cui Play Random Dance, dance show, DJ set per tutta la giornata e concerti, anche con tipiche proposte food. Tra i primi eventi già confermati: il performer di danza Rocky, con la sua prima performance live in Europa; Kisu, cantante sudcoreano ed ex membro dei 24K, oggi artista solista attivo tra Corea e Giappone, noto per il suo stile che unisce K-pop e R&B; Il girl group Lightsum, formato dall’etichetta discografica k-pop sudcoreana Cube Entertainment; il dj e artista emergente di respiro internazionale Hyuny, capace di fondere generi come reggaeton, techno, K-pop, K-hip hop ad alta energia. Questi nomi rappresentano solo una prima anticipazione di un palinsesto più ampio, che contribuirà a rendere il primo Gardaland K-pop Festival un appuntamento unico, pensato per offrire un’esperienza immersiva e indimenticabile.
Una stagione che è solo all’inizio, ma che ha già trovato il suo ritmo: quello di un divertimento che evolve, emoziona e continua a sorprendere. Un ritmo che, per molti visitatori ha il sapore di casa. Alla base di questa visione c’è un ascolto costante: Gardaland Resort sviluppa la propria offerta partendo dalle passioni delle persone, intercettando desideri e nuovi immaginari per trasformarli in proposte concrete ed emozioni da condividere.
L’ATTEENZIONE PER L’AMBIENTE – Gardaland si dimostra sempre più attento alla dimensione ambientale, elemento strutturale dell’esperienza di visita e leva di benessere e consapevolezza. Con circa 500.000 mq di aree verdi, il Resort rafforza il proprio impegno nella tutela della biodiversità e nello sviluppo delle energie rinnovabili. A questo si aggiungono le più recenti iniziative, tra cui nuove esperienze a contatto con la natura e aree dedicate alla biodiversità, arricchite da “Bug Hotel” e da un progetto che ha portato alla piantumazione di 3.500 piante di oltre 60 specie. Un intervento che trasforma il verde in parte integrante del percorso di visita, con valore ambientale ed educativo, ampliando l’offerta e favorendo una connessione più diretta con la natura.
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