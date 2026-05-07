Gardaland Resort: al via la stagione 2026 fra trend e novità

GARDALAND K-POP FESTIVAL - Tra i momenti più attesi spicca anche il primo Gardaland Kpop Festival, in programma il 13 e 14 giugno con appuntamenti esclusivi per l’intera giornata, a partire dalle ore 12. 00. Un’immersione totale e reale in un fenomeno globale che unisce musica, stile e community, per un vero e proprio Festival con artisti e performer provenienti direttamente dalla Corea, in esclusiva per Gardaland e per l’Italia, con alcune presenze uniche anche a livello europeo. Il palinsesto dell’iniziativa è ricco e dinamico, e verrà svelato progressivamente nel corso della stagione. Tra le anticipazioni già note, ci sono diversi momenti chiave come fan meet con gli artisti, masterclass di danza, tra cui Play Random Dance, dance show, DJ set per tutta la giornata e concerti, anche con tipiche proposte food. Tra i primi eventi già confermati: il performer di danza Rocky, con la sua prima performance live in Europa; Kisu, cantante sudcoreano ed ex membro dei 24K, oggi artista solista attivo tra Corea e Giappone, noto per il suo stile che unisce K-pop e R&B; Il girl group Lightsum, formato dall’etichetta discografica k-pop sudcoreana Cube Entertainment; il dj e artista emergente di respiro internazionale Hyuny, capace di fondere generi come reggaeton, techno, K-pop, K-hip hop ad alta energia. Questi nomi rappresentano solo una prima anticipazione di un palinsesto più ampio, che contribuirà a rendere il primo Gardaland K-pop Festival un appuntamento unico, pensato per offrire un’esperienza immersiva e indimenticabile.