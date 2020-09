Gardaland reinterpreta la Oktoberfest

Ogni giorno gli Ospiti sono accolti dal Welcome Show che ha per protagonista l’amata mascotte Prezzemolo insieme a tanti ballerini, tutti in pittoreschi costumi bavaresi. Le vie del Parco, come da tradizione, sono addobbate a tema, con enormi boccali e scenografici fusti di birra, con colorati drappi e svolazzanti bandierine; il sottofondo musicale è offerto dalle folcloristiche canzoni della Kapuziner Bier Band.



I luoghi in cui la festa ha il suo culmine sono quattro: la piazza Medievale, con la Merlin Stube in cui consumare menù dedicati all’evento, la piazza Ramses, l’area antistante l’attrazione Mammut, e l’Hacienda Miguel. Ciascuna postazione propone brand di birra unici e un’offerta gastronomica differente: sarà come compiere un vero viaggio culinario lungo le vie del Parco tra i tradizionali wurstel bavaresi, soffici bretzel, stinchi di maiale, l’immancabile strudel alle mele e una birra speciale non filtrata e non pastorizzata prodotta esclusivamente per l’evento in tank da 950 litri.



L’orario di apertura di Gardaland per tutto il periodo di Oktoberfest è dalle 10.00 alle 21.00 al sabato, dalle 10.00 alle 19.00 la domenica e dalle 10.00 alle 17.00 dal lunedì al venerdì.1 biglietto 2 giorni consecutivi Gardaland Park per persona



A completare l’offerta di divertimento nel Parco, uno sconto del 25% sul pernottamento in uno dei due Hotel del Resort - Gardaland Hotel e Gardaland Adventure Hotel, interamente tematizzato – con sanificazione della camera e trattamento all’ozono.

Presso le due strutture è possibile per gli aventi diritto usufruire del Bonus Vacanze previsto dal Decreto Rilancio; tramite l’apposita pagina nel sito booking.gardaland.it, inserendo il codice univoco rilasciato dall’app IO, è possibile richiedere un preventivo personalizzato.

Tutte le informazioni sono online sul sito Internet del Parco www.gardaland.it.