Gardaland: prende il via la nuova stagione

Tante le novità per il divertimento di tutta la famiglia: dalla nuova attrazione Jumanji® -The Labyrinth a un nuovo live-show tutto da godere, da una nuova area a Miniland di LEGOLAND® Water Park fino a esperienze 4D nuove di zecca.

L’obiettivo è coinvolgere e conquistare tutta la famiglia con esperienze inedite e momenti di intrattenimento unici: la nuova stagione di Gardaland parte all’insegna delle novità (ce ne sono ben quattro), tutte da scoprire.

La prima è la nuova attrazione Jumanji® -The Labyrinth, ispirata alla serie cinematografica campione d’incassi di Sony Pictures Entertainment: si tratta di un’esperienza immersiva che, a partire dal 1° aprile, rende gli Ospiti ancora più protagonisti, chiamandoli a mettere in campo tutta la loro astuzia per trasformarsi in artefici della propria personale esperienza all’interno del labirinto.

In secondo luogo, già da sabato 25 marzo a Gardaland Theatre arriva Nautilus, un live show unico, altamente coinvolgente a livello emotivo e dalla forte componente tecnologica. Lo show si avvale anche del contributo straordinario della giornalista Cesara Buonamici, iconico volto del Tg5.

La terza novità è dedicata agli appassionati del cinema 4D, dove arriva la nuova Experience Mowgli’s 4D Jungle Adventure.

Infine, la Miniland di LEGOLAND® Water Park si espande e inaugura l’area Milano Moderna, una ricostruzione di undici grattacieli, i più imponenti della metropoli, fedelmente riprodotti da esperti progettisti e costruttori con i colorati ed iconici mattoncini LEGO®.

Infine, per facilitare l’accesso al Parco, in previsione di una stagione ricca di novità e di visitatori provenienti dall’Italia e dall’estero, Gardaland collabora a favore della viabilità e investe sul potenziamento delle infrastrutture con interventi all'ingresso e all'interno del Parco e in area parcheggio. Ci sono un nuovo ingresso dedicato ai bus, due nuovi gates only Telepass e due nuove casse automatiche adibite al solo pagamento con carte di credito/debito, che vanno ad affiancarsi alle casse riservate all’ingresso degli abbonati, nonché di tutti coloro che acquistano anticipatamente on-line il loro voucher parcheggio, Anche l’ingresso pedonale viene ampliato con 18 nuovi tornelli e con corsie preferenziali (es. passeggini, Ospiti Gardaland Hotels, abbonati). Tutti questi interventi renderanno ancora più fluido e rapido per i visitatori l’accesso al parco, promettendo un’esperienza ancora più efficiente e puntuale.