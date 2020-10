Gardaland, Halloween: la paura è tutta da ridere

Il parco divertimenti di Gardaland ripropone uno dei suoi appuntamenti ormai classici e sempre di grande successo: Gardaland Magic Halloween dà appuntamento ai visitatori t utti i venerdì, sabato e domenica del mese di ottobre e nel weekend del 7 e 8 novembre, in una veste completamente differente, con decori e spettacoli a tema per lunghe e intense giornate in cui la paura diventa puro divertimento. In occasione di Gardaland Magic Halloween il Parco è aperto dalle 17.00 alle 22.00 nei Venerdì da Paura, dalle 10.00 alle 20.00 tutti i sabati e dalle 10.00 alle 18.30 le domeniche . Il 31 ottobre, per la grande notte di Halloween, a pertura speciale dalle 10.00 alle 22.00.



Dopo essere stato il primo parco divertimenti italiano a studiare un protocollo ad hoc che permettesse di riaprire in sicurezza, il Parco ha potuto nel corso dei mesi aumentare la propria capienza giornaliera, ampliare il numero di attrazioni disponibili, rispettare la tradizionale apertura prolungata durante l’estate e riproporre l’evento Gardaland Oktoberfest. Ora è la volta di una nuova stagione di Gardaland Magic Halloween, il tradizionale evento che trasforma il Parco grazie alla speciale tematizzazione e agli show a tema.

In occasione delle speciali serate in programma il venerdì, il 16, 23 e 30 ottobre, il Parco è animato da spettacoli a tema. Lo show “Welcome to Friday Scary Night” dà il benvenuto agli ospiti introducendoli nel mood pauroso delle serate in cui zombie, streghe, vampiri e mostri di ogni genere sono pronti a spuntare dalle tenebre per sorprendere gli ignari Visitatori. L’intero Parco è sonorizzato con musiche e rumori ad hoc che rendono l’atmosfera ancora più immersiva e coinvolgente.

Piazza Ramses è invece animata dallo show HorroRock: musiche rock, straordinarie coreografie, numeri acrobatici, effetti speciali, giochi d’acqua e fuochi d’artificio tutto naturalmente a tema Halloween. Per una pausa golosa a prova di zombie, i Visitatori possono divertirsi a gustare le originali proposte culinarie del Parco: dagli hot dog con le “dita di wurstel” insanguinate ai piatti decorati con simpatici vermi gommosi fino ai cocktail serviti in curiosi bicchieri a forma di teschio e zucche.

Nelle altre giornate è invece lo show “Welcome, it’s Halloween”, con protagonisti l’amata mascotte Prezzemolo e gli allegri vampiretti, a dare il benvenuto ogni mattina ai visitatori. Appena arrivati al Parco grandi e piccoli sono accolti da un’allegra compagnia di streghe presso l’orologio floreale - per l’occasione trasformato in un magico campo di enormi zucche - e trovano tante decorazioni a tema Halloween che quest’anno hanno numeri davvero notevoli: 13 zucche alte ben 4 metri, 10 chilometri di bandierine arancioni lungo le vie e nelle piazze del Parco, 210 balle di fieno, 21.000 zucche ornamentali e ben 4.000 vasi di crisantemi. Immancabili poi spaventapasseri, fantasmini, corvi, pipistrelli, tetre lapidi in un vecchio cimitero, enormi ragni pronti a spuntare dai prati mentre losche figure conducono un tenebroso corteo funebre in area Medievale e misteriose presenze infestano il villaggio West.

Durante il periodo di Gardaland Magic Halloween proseguono anche gli spettacoli di maggiore successo della stagione, come AquaFantasia, 44 Gatti Rock Show e i meet&greet con Peppa Pig e Prezzemolo. A questi si aggiungono poi tanti spettacoli a tema Halloween come Il Teschio Maledetto, presso la Nave dei Corsari e It’s Halloween Time in piazza Ramses, il grande spettacolo conclusivo con canzoni e coreografie realizzate ad hoc, una grande festa mostruosa con fontane danzanti e meravigliosi fuochi pirotecnici per un “gran finale” davvero indimenticabile.



Chi allo scherzetto preferisce il dolcetto trova una vasta offerta culinaria a tema pensata per piccoli e grandi: dal gelato Black Unicor, rivisitazione in chiave a tema del dolce più apprezzato nel Parco, all’aperitivo infernale, con pozioni magiche servite in bicchieri “sanguinanti”, passando per mele stregate, biscotti dalle forme più strane e lunghi stecchi di marshmallow.

Per l’acquisto dei biglietti e per ulteriori informazioni, consultare il sito www.gardaland.it.

Anche Gardaland SEA LIFE Aquarium è decorato con mostruose scenografie e ambientazioni a tema per un particolarissimo Halloween acquatico. Tra zucche, scheletri e zombie gli ospiti possono ammirare le tante misteriose e minacciose creature che popolano le vasche come squali e piranha e conoscere i tre simpatici esemplari di leoni marini dell’Acquario. Gardaland SEA LIFE Aquarium è aperto dal 10 ottobre all’8 novembre solo nelle giornate di sabato e domenica dalle 14.00 alle 18.00.

Infine, per chi desidera continuare a vivere lo spaventoso divertimento di Halloween anche durante la notte, Gardaland Hotel e Gardaland Adventure Hotel propongono un’offerta speciale, su un pernottamento tra il 9 ottobre e il 1° novembre in uno dei due Hotels con sanificazione della camera e trattamento all’ozono. Presso le due strutture, sarà possibile per gli aventi diritto usufruire del Bonus Vacanze previsto dal Decreto Rilancio; tramite l’apposita pagina nel sito booking.gardaland.it, inserendo il codice univoco rilasciato dall’app IO, è possibile richiedere un preventivo personalizzato.