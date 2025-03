Gardaland: per il via alla 50° stagione c'è anche "Bim Bum Bam"

Tra le novità in arrivo nella stagione del 50° anniversario spicca la presenza di Bim Bum Bam, trasmissione dedicata ai bambini e simbolo della televisione italiana tra gli anni ’80 e ’90, che ora fa rivivere ricordi indelebili di quel periodo e crea un legame speciale tra passato e presente. Bim Bum Bam non è stato solo un programma tv in onda su Italia Uno, ma un vero fenomeno della cultura pop italiana, amato da milioni di famiglie. Le sue sigle, girate proprio a Gardaland, hanno contribuito a rendere il parco divertimenti parte integrante di quell’immaginario collettivo che ha segnato un’intera generazione. Protagonista dello spettacolo a Gardaland è Uan, l’irresistibile pupazzo a forma di cane che ha intrattenuto generazioni di bambini con le sue battute e la sua simpatia contagiosa. Uan torna ora a Gardaland per celebrare il compleanno del Parco e incontrare il suo grande amico Prezzemolo, mascotte del parco, in un evento pensato per emozionare chi è cresciuto con il programma e per coinvolgere i piccoli di oggi.