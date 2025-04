Gardaland: inaugurato “Animal Treasure Island”

LE NOVITÀ DEL 2025: ANIMAL TREASURE ISLAND – L’attrazione appena inaugurata trasporta i visitatori in un viaggio straordinario attraverso un’isola misteriosa, dove bene e male si confrontano in una caccia al tesoro ricca di colpi di scena. Con una superficie di 6.000 mq e 20 scene accattivanti, l’attrazione si avvale di tecnologie all’avanguardia per amplificare il coinvolgimento del pubblico. Un sistema audio binaurale a 360 gradi con oltre 250 altoparlanti, una colonna sonora originale creata su misura e un hardware esclusivo appositamente sviluppato garantiscono un’esperienza avvolgente e altamente realistica. Il punto di forza dell’attrazione è il cast di personaggi creati per instaurare un forte legame emotivo con il pubblico. “Pur mantenendo le loro caratteristiche di animali, nella storia che sta alla base dell’esperienza” spiega Luisa Forestali, Head of Marketing Gardaland “i personaggi sono rappresentati con valori e comportamenti che consentono ai visitatori di connettersi facilmente con ciascuno di loro e ritrovarsi nelle loro personalità. L’esperienza, quindi, andrà ben oltre l’attrazione, diventando un mondo narrativo in cui immergersi oltre i confini del Parco”. A rafforzare il legame con l’universo narrativo di Animal Treasure Island, Gardaland propone anche un esclusivo meet&greet con i protagonisti dell’avventura, in cui i visitatori hanno l’opportunità di incontrare da vicino Captain Nine Lives, insieme agli inseparabili Bubbles e Dax Danger, oltre al temibile rivale Captain Blackbear con i suoi compari, per scattare una foto ricordo e rendere questa esperienza ancora più memorabile.