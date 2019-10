Friuli: festa in Collio, tra Ribolla e gnocchi di susine

Friuli in festa, con i vini del Collio e gnocchi di susine Ufficio stampa 1 di 5 Ufficio stampa 2 di 5 Ufficio stampa 3 di 5 Ufficio stampa 4 di 5 Ufficio stampa 5 di 5 leggi dopo slideshow ingrandisci Sapori in cantina a Dolegna, ovvero enogastronomia d’eccellenza in sei gustosissime tappe

Una terra, quella che fa capo a Dolegna, che oltre a celebri vini ha sviluppato una cucina d’eccellenza, che ha sublimato in piatti sapidissimi anche i più umili prodotti della terra. Un piccolo eden per i gourmet, che domenica 20 ottobre, nel corso dell’evento “Sapori in cantina” potranno ammirare il paesaggio collinare e assaggiare in vari itinerari le eccellenze enogastronomiche del territorio.



Sei tappe per gourmet - “Sapori in cantina” prevede sei itinerari principali che coprono tutto il suggestivo comune di Dolegna del Collio: ad ogni tappa è associato un piatto e un vino. Sarà così possibile assaggiare i deliziosi gnocchi di susine con la Ribolla Gialla oppure assaggiare il gulash con polenta con il raro e profumatissimo Schioppettino di Prepotto. Per chi ama i sapori forti ecco il cosciotto di maiale con polenta accompagnato da un rosso sapido come il Franconia mentre per i palati più delicati ecco la vellutata di zucca, castagne e ricotta affumicata accompagnate da una fresca Ribolla.



Ribolla Gialla soprattutto - Elemento cardine dell'edizione di quest’anno di Sapori in cantina è il vitigno Ribolla Gialla, storica vitigno del Collio, che trova sulle dolci colline esposte a sud il suo ambiente ideale. Il trasporto è garantito da bus navetta che permettono di lasciare la macchina alla partenza e riprenderla a fine giornata, in più vi è un collegamento diretto con le stazioni ferroviarie di Cormons e Cividale del Friuli. Ma il collegamento tra alcune tappe è possibile anche con percorsi a piedi di facile percorrenza che permettono di godere della natura del nostro territorio.



Per maggiori informazioni: www.saporiincantina.it