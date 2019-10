Friuli: autunno a Strassoldo tra frutti, acque e castelli

Il 19 e 20 ottobre 2019, si ripete a Strassoldo, in Friuli Venezia Giulia “ In Autunno: Frutti, Acque e Castelli ” evento che si svolge tra saloni adornati da ritratti di aristocratici, mobili antichi, frutta e fiori, alla scoperta di preziosi manufatti di prezioso artigianato artistico e di squisitezze gastronomiche, mentre il parco sarà appannaggio di vivaisti e oggetti per la casa e il giardino.

Torna il raffinato evento che ha per scenario gli antichi manieri che sorgono nel liquido incanto delle Risorgive

Antichissimi manieri - I Castelli di Strassoldo costituiscono un unicum di grande bellezza, sospeso tra terra e acqua di risorgiva. Il borgo fortificato è circondato dal fiume Taglio e dai suoi defluenti, scavati nel medioevo a difesa del castello originario, adagiato nella zona più suggestiva della verde pianura friulana. Il complesso viene citato in un documento del 530 come il “Castello delle due torri”. Gli attuali castelli sorsero alcuni secoli più tardi, ognuno attorno ad una delle torri originarie.



Deliziose specialità - I castelli aprono i battenti contemporaneamente dal 1998 due volte l’anno: per le manifestazioni vengono selezionati con cura maestri artigiani, artisti, antiquari e vivaisti. Tra un acquisto e l’altro sarà possibile fare sosta nel cortile del castello di Sopra per assaggiare i più gustosi piatti della cucina friulana e assaggiare le preziose bollicine dell’Azienda Ritter de Zahony, vincitore del terzo premio al “Prosecco Masters” di Londra. Per i gourmet non mancheranno anche deliziose specialità alimentari artigianali, come cioccolate, aceti balsamici, biscotti, chutneys, pasticceria, torte glassate, liquirizia, gelati, risotti e paste con fiori ed erbe, infusi e frittelle di mele.



Per maggiori informazioni: www.castellodistrassoldo.it