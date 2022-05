Franciacorta in fiore nei giardini delle antiche dimore di Bornato

Uno spunto piacevolissimo per una giornata, o un fine settimana, en plein air in Franciacorta.





Oltre un centinaio di espositori -

laboratori per bambini e adulti, mostre e conversazioni con autori, visite guidate, passeggiate nella natura

visite nel Borgo antico di Bornato

Pic-Nic tra i vigneti

orso di Cucina Naturale

Novità e curiosità -

sette mostre

Franciacorta, sapori e dintorni

Palio della Rosa della Franciacorta

Festival delle Rose di Kazanlak

Franciacorta in fiore… e dintorni -

passeggiate naturalistiche tematiche

Giardini diffusi

Oggi mangio fiori e piante

L’esposizione è suddivisa in sezioni con qualità e tipologie botaniche diverse, rare e preziose, presentate da nomi di primo piano della scena florovivaistica nazionale (rigorosamente selezionati sia per la produzione specializzata che per i metodi di coltivazione adottati) a disposizione del pubblico per consigli e indicazioni sulla cura del proprio angolo verde domestico. Con loro specialisti del garden. Si possono ammirare e acquistare piante da fiore, piante da frutto, piante aromatiche e piante verdi ornamentali, agrumi, ulivi, gelsomini, clematidi, rose da collezione, peonie e moltissime altre specie. Dai florovivaisti agli attrezzi da giardino, ai complementi d’arredo: fil rouge della rassegna è il fiore, proposto in tutte le sue forme, e tema ricorrente delle molte iniziative collaterali. Giunta alla sua XXIII edizione ed organizzata dal Comune di Cazzago San Martino attraverso l’operato dell’Assessore alla valorizzazione e promozione del territorio Varina Andreoli e del sindaco Fabrizio Scuri, la rassegna è animata dacon particolare attenzione alle specie botaniche che caratterizzano la Franciacorta. In programma, un CFra le novità,: carta e vegetali, fotografie, dipinti, materiale riciclato, creta, a testimoniare che Franciacorta in Fiore è anche Arte. Da non perdere “L’armonia del colore - Fiori di carta, colori e sfumature alla ricerca dell’armonia” dell’artista e Floral designer Giusy Ferrari Cielo e “Sensibilità ai piccoli alberi”, ovvero piante autoctone della Franciacorta in miniatura, opere d’arte viventi che imitano ciò che avviene in natura del Maestro d’arte bonsai Fausto Orizio, in esposizione nelle sale di Palazzo Secco D’Aragona. E poia cura di Coldiretti, con degustazioni guidate di prodotti locali accompagnati dalle bollicine del Franciacorta. Fra le curiosità, il tradizionalecon oltre 200 figuranti in abiti medievali e il Mercato di arti e mestieri (avvalorato da un Annullo Filatelico dedicato alla sua 20° edizione) e, per rinnovare il legame con ilgemellato con Franciacorta in fiore dal 2018, la presenza di una delegazione della città bulgara famosa per la Valle delle rose. Nell’Enoteca di Franciacorta in fiore e nelle cantine aperte nel Borgo antico di Bornato è possibile infine degustare ed acquistare pregiati Franciacorta.Partendo da Bornato, sono proposte esperienza a piedi o in bici che portano alla scoperta di paesaggi e paesi franciacortini, ad iniziare da. “” conduce a visitare giardini realizzati da professionisti del settore, per capire le nuove tendenze nella progettazione degli spazi verdi, non solo belli da vedere ma anche ecosostenibili. “” con il coinvolgimento di rinomati ristoranti franciacortini che hanno ideato un piatto con fiori e piante edibili che un tempo erano le regine della cucina, segnalando con cadenza regolare il susseguirsi delle stagioni.Per maggiori informazioni: www.franciacortainfiore.it