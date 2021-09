14 settembre 2021 05:30

La filosofia in piazza a Modena, Sassuolo, Carpi

Tre giorni di appuntamenti, da venerdì 17 a domenica 19 settembre, in 40 luoghi diversi delle tre città emiliane per i quasi 200 eventi gratuiti di Festivalfilosofia, in cui approfondire il tema “Libertà”: